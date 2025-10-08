Javier Díaz: Seguridad y la mano de obra sostienen la confianza en Coahuila

Saltillo
/ 8 octubre 2025
    Javier Díaz: Seguridad y la mano de obra sostienen la confianza en Coahuila
    La participación de Coahuila en el North Capital Forum confirma la confianza de inversionistas extranjeros en la región, afirmó el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

Más del 70 % de la inversión extranjera en el estado proviene de Estados Unidos y Canadá; la región sureste concentra una cuarta parte de la producción automotriz nacional.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, consideró que la participación de Coahuila en el North Capital Forum confirmó la confianza de inversionistas extranjeros en la región, impulsada por su entorno seguro y la mano de obra calificada.

Dijo que más del 70 % de la inversión extranjera directa en el estado proviene de Estados Unidos y Canadá, y que el sureste coahuilense genera cerca del 25 % de las autopartes y vehículos que México exporta.

El edil agregó que, ante la revisión del T-MEC, Coahuila puede mantener un papel relevante por su capacidad productiva y el nivel de especialización de su fuerza laboral.

Recordó que el estado es uno de los más seguros del país y el más seguro de la frontera norte, un factor que, dijo, ha sido determinante para atraer y retener inversiones. En el foro, directivos de General Motors, Magna y Martinrea destacaron que el clima de estabilidad en la región les permite planear a largo plazo.

Díaz agregó que Saltillo supera ya el millón de habitantes, con un crecimiento sostenido por personas que llegan desde otras entidades buscando empleo y seguridad. “Mucha gente viene del sur del país porque aquí encuentra trabajo y tranquilidad para sus familias”, aseguró.

Además del enfoque económico, mencionó que se aprovecharon los espacios del foro para promover la ruta Vinos y Dinos y el Rodeo Saltillo, que arrancará el 16 de octubre con la cena de gala.

Temas


T-MEC
inversiones
industria

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

