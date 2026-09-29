Joven impacta su auto de lujo contra un camión, en Saltillo
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Jóvenes iban a bordo de un Mercedes Benz que terminaron destruyendo
Un joven no alcanzó a frenar a tiempo el automóvil que conducía y terminó impactándolo contra un camión que transportaba una cisterna de agua.
El accidente ocurrió cerca de las 5:00 de la tarde, en el cruce del bulevar José Musa de León y Benecio López Padilla, en el fraccionamiento Valle Real.
En el percance participó un camión Ford de plataforma, propiedad de la empresa BM (Baño Móvil), que transportaba una cisterna de agua.
La unidad circulaba de norte a sur y, al llegar al cruce, el conductor redujo la velocidad para realizar un viraje hacia la derecha. Sin embargo, un automóvil de la marca Mercedes-Benz que circulaba detrás no logró detenerse a tiempo.
El vehículo terminó impactándose por alcance contra la parte posterior del camión. El joven conductor aseguró que la unidad pesada frenó de manera repentina, lo que le impidió evitar la colisión.
Por fortuna, el conductor del automóvil no resultó lesionado y pudo salir por su propio pie. Posteriormente, se retiró del lugar para solicitar la presencia de sus familiares, quienes son los propietarios del vehículo.
Debido a que no se registraron personas lesionadas, elementos de Tránsito Municipal de Saltillo tomaron conocimiento del accidente y facilitaron que ambos conductores llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños mediante sus respectivas compañías aseguradoras.