Joven impacta su auto de lujo contra un camión, en Saltillo

Un joven no alcanzó a frenar a tiempo el automóvil que conducía y terminó impactándolo contra un camión que transportaba una cisterna de agua.

El accidente ocurrió cerca de las 5:00 de la tarde, en el cruce del bulevar José Musa de León y Benecio López Padilla, en el fraccionamiento Valle Real.

En el percance participó un camión Ford de plataforma, propiedad de la empresa BM (Baño Móvil), que transportaba una cisterna de agua.