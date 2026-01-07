Acumula Saltillo 3 choques de combis en 9 días; influyen capacitación e infraestructura, considera experta

La capacitación de los choferes, la asignación de licencias de conducir y la infraestructura son factores que influyen en los tres siniestros automovilísticos que involucraron unidades de transporte público que se han presentado en Saltillo en los últimos 10 días.

Fue el pasado 30 de diciembre cuando el operador de una combi de la ruta 7A intentó ganarle el paso al tren de carga en la colonia Panteones provocando que 10 personas resultaran heridas. Julio Gerardo “N” fue detenido y le retiraron su tarjetón de operador.

Un chofer de la ruta Express chocó contra la columna del puente vehicular en el cruce del Periférico Luis Echeverría y el bulevar J. Mery.

Presuntamente al operador le fallaron los frenos, aunque según pasajeros manejaba de manera errática, pasándose los rojos. Provocó la lesión de cerca de 13 personas y fue detenido.

Este miércoles, el chofer de una unidad de la ruta Arteaga chocó contra un tráiler estacionado en el bulevar Isidro López. Según pasajeros, el operador chocó por manejar utilizando el teléfono celular

INFRAESTRUCTURA, A REVISAR

Para la saltillense Diana Infante-Vargas, doctora Desarrollo Global Interdisciplinario por la Universidad de York y experta en urbanismo, los conductores de estos siniestros tienen responsabilidad individual aunque también es necesario que se analicen otros factores que los llevaron a conducir como lo hicieron.

Particularmente apuntó que se requiere la revisión de las plumas en el cruce de la calle Lerdo de Tejada con las vías del tren de carga, donde ocurrió el choque de la unidad 7A.

“Si la medida de seguridad de las paletas no está funcionando de plano, le da entrada a que la persona pueda tener un mal juicio de qué tan lejos está el tren. Los conductores tienen responsabilidad, pero no son los únicos actores involucrados en este juego”, señaló.

La experta también señaló que la velocidad a la que se trasladan los vehículos influye en general en los siniestros viales.

“Estamos diseñando carreteras urbanas en las que los límites de velocidad son ochenta, noventa kilómetros por hora y es muy fácil perder el control del volante manejando un camión que son camiones que muchas veces ni siquiera los traen al 100”, añadió.

CONDICIONES LABORALES Y CAPACITACIÓN

Para Infante-Vargas, las condiciones laborales de los choferes así como su capacitación y entrega de licencias y tarjetones de circulación son factores que influyen en los siniestros.

“Los términos de contratación y de condiciones laborales con las que viven podrían darte más contexto de por qué están sucediendo estos siniestros; hay combis en las que todavía les pagan al día y que les reducen el salario si llegan tarde en cada una de sus vueltas, entonces vas a querer jugarle las carreras al tren porque eso implica que van manejando carrereados”, agregó.

Después del caso de la 7A el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo (IMMUS) expuso que la dependencia contemplará acciones de capacitación para los conductores como parte de la reestructuración de las rutas que pasarán a ser alimentadoras de las troncales.

Infante-Vargas agregó que es común que cuando ocurren siniestros, se habla poco de los sistemas de contratación y entrenamiento de los conductores, aunque posteriormente son los primeros señalados por los choques.

“Existen sistemas de transporte en el mundo que llevan al conductor en el camión vacío y van entrenando la ruta por una semana para que la persona pueda entender los retos que implica y reciba entrenamiento de cómo operar esa unidad”, apuntó.

La arquitecta saltillense también señaló que los choques de las combis fueron totalmente previsibles y por tanto evitables, por lo que incluso debe cambiar la narrativa a llamarles “siniestros” y no “accidentes”.

RECIBEN CAPACITACIÓN

La Subsecretaría de Transporte y Movilidad emitió un comunicado en el que afirman que se tomó conocimiento del accidente de tránsito ocurrido en el bulevar Isidro López Zertuche, en la ciudad de Saltillo, en el que participó una unidad de la ruta intermunicipal Arteaga –Saltillo – Ramos Arizpe.

Personal de la dependencia acudió de inmediato al lugar de los hechos para coordinar, en conjunto con el concesionario y la compañía aseguradora, la atención médica de las personas lesionadas.

La unidad contaba con su póliza de seguro vigente y el operador de la misma fue detenido.

La unidad trasladaba a 12 pasajeros al momento del accidente, de los cuales 9 resultaron con lesiones, los cuales fueron trasladados a una clínica privada ubicada al norte de la ciudad, en donde recibieron atención médica y fueron dados de alta. Los gastos serán cubiertos por la compañía aseguradora.

La subsecretaría realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y aplicar las sanciones que resulten procedentes conforme a la normatividad vigente.

La Subsecretaría de Transporte y Movilidad llevó a cabo durante 2025 acciones de capacitación en la calidad del servicio y movilidad, dirigidas a los operadores y supervisores de las rutas intermunicipales, entre ellas, de la ruta Arteaga - Saltillo - Ramos Arizpe.

Como parte de esta medida, se brindó capacitación en temas como: Conducción segura y eficiente, conducción a la defensiva, buenas técnicas de conducción, gestión de velocidad y procedimiento en caso de incidentes.

Otros cursos impartidos por la dependencia son: Conduce Seguro Programa de Capacitación Teórico y Práctico; así como Activaciones de Movilidad y Seguridad en Espacios Públicos y la Charla Moviendo la Seguridad Vial, dirigida a los estudiantes de nivel bachillerato.