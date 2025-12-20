Joven pierde el control de su auto en curva y termina estampado contra una barda, al norte de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un joven perdió el control de su vehículo sobre el bulevar José Musa de León durante la madrugada, lo que provocó daños a vallas publicitarias
Un joven conductor terminó con su vehículo completamente destrozado luego de perder el control al tomar una curva al norte de Saltillo a exceso de velocidad e impactarse contra varias vallas publicitarias.
TE PUEDE INTERESAR: Investigan bajo protocolo de suicidio muerte del empresario saltillense Sergio Verduzco: FGE
El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas de este sábado, cuando el responsable conducía un Volkswagen Vento sobre el bulevar José Musa de León. Al circular por la colonia Los González y llegar al cruce con el Antiguo Camino a los Zertuche, el conductor aceleró al percatarse de que la vialidad se encontraba despejada.
Al tomar una curva con dirección al norte, las llantas derraparon sobre grava suelta, lo que provocó que el vehículo subiera a la banqueta e impactara contra los anuncios, dando varios giros hasta quedar atravesado sobre la carpeta asfáltica y bloqueando distintos carriles.
Automovilistas que transitaban por el sitio auxiliaron a los ocupantes y solicitaron apoyo al número de emergencias 911 para prevenir un nuevo accidente.
Aunque el conductor afirmó que otro vehículo lo había impactado, las autoridades no encontraron evidencia que respaldara su versión, por lo que el caso quedó en manos del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará la responsabilidad por los daños ocasionados a propiedad privada.