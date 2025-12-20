Joven pierde el control de su auto en curva y termina estampado contra una barda, al norte de Saltillo

Un joven conductor terminó con su vehículo completamente destrozado luego de perder el control al tomar una curva al norte de Saltillo a exceso de velocidad e impactarse contra varias vallas publicitarias.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas de este sábado, cuando el responsable conducía un Volkswagen Vento sobre el bulevar José Musa de León. Al circular por la colonia Los González y llegar al cruce con el Antiguo Camino a los Zertuche, el conductor aceleró al percatarse de que la vialidad se encontraba despejada.