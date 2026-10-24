Joven pierde el control y se impacta contra poste, en Saltillo
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El accidente se registró en calles de la colonia Landín
Un joven que presuntamente conducía a exceso de velocidad por las conocidas curvas de la colonia Landín perdió el control del volante y terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público.
El accidente ocurrió cerca de las 5:30 de la tarde sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, metros antes de llegar a la calle Carlos Salazar.
El conductor fue identificado como Rubén Guadalupe, de 27 años, quien viajaba a bordo de un vehículo Toyota Matrix en sentido de poniente a oriente. Presuntamente, la velocidad a la que circulaba le impidió mantener el control de la unidad al tomar una curva.
Fue en el tramo que conecta las colonias Esmeralda y Valle Verde donde el automóvil se salió de la carpeta asfáltica y subió al camellón central.
Posteriormente, el vehículo se impactó contra una columna de alumbrado público, lo que provocó daños considerables en la unidad, que quedó prácticamente destruida y obstruyendo parcialmente la circulación.
A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor no presentó lesiones que requirieran atención hospitalaria. Sin embargo, sufrió una crisis nerviosa tras el impacto, por lo que fue valorado en el lugar, sin que fuera necesario trasladarlo a una clínica.
Elementos de las autoridades municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, ordenaron el retiro del automóvil y su traslado a un corralón municipal, debido a los daños ocasionados a la infraestructura pública.