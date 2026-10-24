Joven pierde el control y se impacta contra poste, en Saltillo

Un joven que presuntamente conducía a exceso de velocidad por las conocidas curvas de la colonia Landín perdió el control del volante y terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público.

El accidente ocurrió cerca de las 5:30 de la tarde sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, metros antes de llegar a la calle Carlos Salazar.

El conductor fue identificado como Rubén Guadalupe, de 27 años, quien viajaba a bordo de un vehículo Toyota Matrix en sentido de poniente a oriente. Presuntamente, la velocidad a la que circulaba le impidió mantener el control de la unidad al tomar una curva.

Fue en el tramo que conecta las colonias Esmeralda y Valle Verde donde el automóvil se salió de la carpeta asfáltica y subió al camellón central.

Posteriormente, el vehículo se impactó contra una columna de alumbrado público, lo que provocó daños considerables en la unidad, que quedó prácticamente destruida y obstruyendo parcialmente la circulación.