No ve a sexagenario, lo atropella y lo manda grave al hospital en Saltillo

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    No ve a sexagenario, lo atropella y lo manda grave al hospital en Saltillo
    El peatón fue proyectado alrededor de 10 metros luego de ser impactado por un Volkswagen Vento. ULISES MARTÍNEZ

El afectado fue trasladado de urgencia a la Clínica 2 del IMSS con traumatismo craneoencefálico y lesiones en la pierna izquierda; el automovilista quedó a disposición

A pesar de que dio un volantazo para tratar de esquivar a un peatón que no alcanzó a ver cuando cruzaba la lateral del bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, para subir al puente peatonal, el conductor de un Volkswagen Vento, terminó atropellándolo.

Minutos después de las 07:00 horas, Juan Antonio ¨N¨, de aproximadamente 60 años, esperaba el momento adecuado para cruzar la lateral del mencionado bulevar y subir al puente peatonal que conduce hacia la acera donde se encuentra Plaza Galerías.

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El hombre avanzó cuando consideró que había un espacio libre; sin embargo, Pedro ¨N¨, de 34 años, quien conducía el vehículo, no lo vio hasta tenerlo muy cerca y no logró evitar el impacto, por lo que lo proyectó aproximadamente 10 metros hacia adelante.

$!El conductor del Volkswagen Vento quedó detenido tras el accidente ocurrido durante la mañana en Saltillo.
El conductor del Volkswagen Vento quedó detenido tras el accidente ocurrido durante la mañana en Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

La circulación se detuvo y varios automovilistas que transitaban por la zona frenaron o regresaron para evitar quedar atrapados en el congestionamiento. Personal de la Policía Municipal arribó para abanderar el área y cerrar la circulación, además de solicitar una ambulancia.

El reporte realizado al número de emergencias 911 fue canalizado a la Cruz Roja, cuyos paramédicos acudieron al sitio y comenzaron a valorar al peatón, quien presentaba traumatismo craneoencefálico, fractura de cadera y fractura de fémur en la pierna izquierda.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado, quien presentaba traumatismo craneoencefálico y fracturas.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado, quien presentaba traumatismo craneoencefálico y fracturas. ULISES MARTÍNEZ

Debido a la gravedad de las lesiones, los socorristas inmovilizaron al hombre y lo trasladaron en ambulancia a la Clínica 2 del IMSS, donde recibiría atención médica especializada. Su estado de salud fue reportado como grave.

El conductor del Volkswagen Vento quedó detenido por las autoridades municipales, mientras que un ajustador de la aseguradora acudió al lugar para evaluar la situación y determinar la cobertura correspondiente por los daños y los gastos médicos.

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