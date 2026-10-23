No ve a sexagenario, lo atropella y lo manda grave al hospital en Saltillo

A pesar de que dio un volantazo para tratar de esquivar a un peatón que no alcanzó a ver cuando cruzaba la lateral del bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, para subir al puente peatonal, el conductor de un Volkswagen Vento, terminó atropellándolo. Minutos después de las 07:00 horas, Juan Antonio ¨N¨, de aproximadamente 60 años, esperaba el momento adecuado para cruzar la lateral del mencionado bulevar y subir al puente peatonal que conduce hacia la acera donde se encuentra Plaza Galerías.

El hombre avanzó cuando consideró que había un espacio libre; sin embargo, Pedro ¨N¨, de 34 años, quien conducía el vehículo, no lo vio hasta tenerlo muy cerca y no logró evitar el impacto, por lo que lo proyectó aproximadamente 10 metros hacia adelante.

La circulación se detuvo y varios automovilistas que transitaban por la zona frenaron o regresaron para evitar quedar atrapados en el congestionamiento. Personal de la Policía Municipal arribó para abanderar el área y cerrar la circulación, además de solicitar una ambulancia. El reporte realizado al número de emergencias 911 fue canalizado a la Cruz Roja, cuyos paramédicos acudieron al sitio y comenzaron a valorar al peatón, quien presentaba traumatismo craneoencefálico, fractura de cadera y fractura de fémur en la pierna izquierda.