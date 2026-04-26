Joven se debate entre la vida y la muerte tras riña en Ramos Arizpe

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas en el cruce del bulevar Mariano Morales y la calle 19, donde Víctor Manuel Contreras Hernández, de 21 años, fue golpeado en la cabeza con una piedra, de acuerdo con lo señalado por el propio afectado.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un joven resultó gravemente lesionado tras ser agredido durante una riña registrada en la colonia Jardines de Analco, en el municipio de Ramos Arizpe.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, detectando que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, vómito con sangre, otorragia y una herida en el cráneo con hemorragia activa.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado en código rojo a la clínica del Ixtlero. Durante el trayecto, los socorristas realizaron maniobras de ventilación asistida, ya que el paciente se encontraba combativo y con dificultad respiratoria.

Una vez estabilizado, el lesionado fue entregado al personal médico del nosocomio; sin embargo, minutos más tarde, y ante la gravedad de su estado de salud, fue necesario su traslado en ambulancia al Hospital General de Saltillo para continuar con su atención especializada.