Joven se debate entre la vida y la muerte tras riña en Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 26 abril 2026
    Joven se debate entre la vida y la muerte tras riña en Ramos Arizpe
    Presentaba traumatismo craneoencefálico severo y hemorragia. MARTÍN ROJAS

La agresión ocurrió en la colonia Jardines de Analco

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un joven resultó gravemente lesionado tras ser agredido durante una riña registrada en la colonia Jardines de Analco, en el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas en el cruce del bulevar Mariano Morales y la calle 19, donde Víctor Manuel Contreras Hernández, de 21 años, fue golpeado en la cabeza con una piedra, de acuerdo con lo señalado por el propio afectado.

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Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, detectando que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, vómito con sangre, otorragia y una herida en el cráneo con hemorragia activa.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado en código rojo a la clínica del Ixtlero. Durante el trayecto, los socorristas realizaron maniobras de ventilación asistida, ya que el paciente se encontraba combativo y con dificultad respiratoria.

Una vez estabilizado, el lesionado fue entregado al personal médico del nosocomio; sin embargo, minutos más tarde, y ante la gravedad de su estado de salud, fue necesario su traslado en ambulancia al Hospital General de Saltillo para continuar con su atención especializada.

$!La víctima fue golpeada en la cabeza con una piedra.
La víctima fue golpeada en la cabeza con una piedra. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe tomaron conocimiento de lo ocurrido e iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el responsable de la agresión y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

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