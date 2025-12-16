Juez niega libertad a dos presuntos homicidas, en Saltillo

Un juez negó otorgar beneficios de libertad a Yael Arnoldo N., acusado de un homicidio calificado cometido junto con otros dos jóvenes en la colonia Mirasierra.

Un abogado defensor aseguró que, durante la madrugada del 4 de octubre del año en curso, Yael Arnoldo N., junto con Raymundo Alejandro “N.”, de 18 años, y Edwin Eduardo “N.”, de 19 años, presuntamente agredieron a Juan Manuel López Gutiérrez. Los hechos ocurrieron en la calle 29, entre la calle 27 y el bulevar Mirasierra, en la colonia del mismo nombre.

De acuerdo con las investigaciones, testigos observaron cuando Raymundo y Edwin lesionaron al afectado, a quien apuñalaron por la espalda. No obstante, se señaló que Yael estuvo presente en el momento de la agresión, motivo por el cual la defensa solicitó una nueva medida cautelar.

El abogado pidió retirar la prisión preventiva y sustituirla por resguardo domiciliario o, en su caso, la colocación de un brazalete electrónico. El agente del Ministerio Público se opuso a dicha solicitud, argumentando que cuentan con otro tipo de pruebas. Entre ellas, se indicó que tras la agresión Yael huyó del lugar y que, durante su detención, los involucrados refirieron que se trató de un pleito entre pandillas.

La víctima presentó un total de ocho lesiones, las cuales le provocaron un shock hipovolémico. Finalmente, el juez negó modificar la medida cautelar y determinó que Yael Arnoldo N. continuará recluido junto con Raymundo Alejandro, bajo el número de causa penal 1860/2025.