Cae sujeto por el homicidio del estilista de Micky’s Hair en CDMX

México
/ 16 diciembre 2025
    Cae sujeto por el homicidio del estilista de Micky’s Hair en CDMX
    La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC- CDMX), como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, detuvieron a José Eduardo 'N'.

José ‘N’ habría realizado vigilancias previas en las inmediaciones del domicilio de la víctima en Polanco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC- CDMX), como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, detuvieron a José Eduardo ‘N’, presuntamente vinculado al homicidio del estilista Miguel Ángel De la Mora, conocido como Micky Hair, ocurrido el 29 de septiembre al exterior de un inmueble en la colonia Polanco Segunda Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con un comunicado conjunto, personal de la SSC, en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, ejecutaron una orden de aprehensión por homicidio calificado contra un hombre de 29 años, en la colonia Nueva Santa María de la alcaldía Azcapotzalco, derivada de las indagatorias por el asesinato de la víctima de 28 años, que perdió la vida tras recibir disparos de arma de fuego en la avenida Moliere.

ACTUAR DE JOSÉ ‘N’ EN HOMICIDIO DE MICKY HAIR

Las investigaciones establecieron que, tras el ataque, los probables responsables huyeron en una motocicleta negra, mientras que un vehículo blanco habría sido utilizado como “muro” para facilitar la fuga. Mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, las autoridades identificaron ambos vehículos y reconstruyeron la ruta de escape.

Autoridades afirman que el sujeto fue localizado tras el análisis de cámara de videovigilancia y la orden de aprehensión en su contra se emitió por el delito de homicidio calificado.

Con apoyo de técnicas de investigación y el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se determinó la zona de movilidad del tripulante del automóvil blanco. Estos datos se integraron a la carpeta de investigación, lo que permitió al Ministerio Público obtener de un Juez de Control la orden de aprehensión.

En cumplimiento del mandamiento judicial, elementos de la SSC y la FGJ se trasladaron a un domicilio en avenida Plan de San Luis, colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco, donde interceptaron al imputado. En el lugar se le notificó la orden en su contra, se le hicieron saber sus derechos de ley y fue trasladado a un centro penitenciario al oriente de la capital.

Las indagatorias señalan que el detenido habría realizado vigilancias previas en las inmediaciones del domicilio de la víctima en Polanco y que, al momento de los hechos, conducía el automóvil utilizado para proteger la huida de los autores materiales. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para identificar y ubicar a todos los posibles involucrados en el homicidio.

Tras su detención, José Eduardo ‘N’ fue trasladado al Centro Penitenciario Oriente para continuar con su proceso judicial.

(Con información de El Universal)

