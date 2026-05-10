Justicia Cívica de Saltillo interviene en conflictos vecinales

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Unidad de Justicia Cívica, mantiene labores de mediación para atender conflictos vecinales y evitar que este tipo de problemas escalen a conductas constitutivas de delito. Personal de la unidad acude a los reportes realizados por ciudadanos y dialoga con las partes involucradas para buscar acuerdos mediante mecanismos de conciliación y resolución pacífica de conflictos.

Gorety Serrato Castañeda, titular de la Unidad de Justicia Cívica de la Comisaría de Seguridad, explicó que los procedimientos se desarrollan bajo criterios de confidencialidad, imparcialidad y participación voluntaria. “Todo procedimiento es confidencial, imparcial y voluntario; es decir, queda bajo resguardo de la Unidad, no existen preferencias por parte de los elementos mediadores y no se obliga a participar a ninguna de las partes involucradas”, señaló. Indicó que los conflictos más frecuentes que atiende la corporación están relacionados con problemas por estacionamiento, acumulación de basura y agresiones verbales entre vecinos. Además, advirtió que en caso de incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las partes, las personas involucradas podrían recibir sanciones económicas, servicio comunitario o incluso arresto.

La funcionaria invitó a quienes enfrenten algún conflicto vecinal a solicitar apoyo de la Unidad de Justicia Cívica para buscar soluciones antes de que la situación se agrave. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal de Saltillo o solicitar apoyo mediante los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría.

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