Justicia Cívica de Saltillo interviene en conflictos vecinales

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    Justicia Cívica de Saltillo interviene en conflictos vecinales
    Personal de Justicia Cívica interviene en conflictos vecinales para buscar acuerdos y evitar que las disputas escalen. CORTESÍA

Justicia Cívica interviene en reportes relacionados con basura, estacionamiento y agresiones verbales entre vecinos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Unidad de Justicia Cívica, mantiene labores de mediación para atender conflictos vecinales y evitar que este tipo de problemas escalen a conductas constitutivas de delito.

Personal de la unidad acude a los reportes realizados por ciudadanos y dialoga con las partes involucradas para buscar acuerdos mediante mecanismos de conciliación y resolución pacífica de conflictos.

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Gorety Serrato Castañeda, titular de la Unidad de Justicia Cívica de la Comisaría de Seguridad, explicó que los procedimientos se desarrollan bajo criterios de confidencialidad, imparcialidad y participación voluntaria.

“Todo procedimiento es confidencial, imparcial y voluntario; es decir, queda bajo resguardo de la Unidad, no existen preferencias por parte de los elementos mediadores y no se obliga a participar a ninguna de las partes involucradas”, señaló.

Indicó que los conflictos más frecuentes que atiende la corporación están relacionados con problemas por estacionamiento, acumulación de basura y agresiones verbales entre vecinos.

Además, advirtió que en caso de incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las partes, las personas involucradas podrían recibir sanciones económicas, servicio comunitario o incluso arresto.

$!La Unidad de Justicia Cívica atiende reportes relacionados con estacionamiento, basura y problemas de convivencia entre vecinos.
La Unidad de Justicia Cívica atiende reportes relacionados con estacionamiento, basura y problemas de convivencia entre vecinos. CORTESÍA

La funcionaria invitó a quienes enfrenten algún conflicto vecinal a solicitar apoyo de la Unidad de Justicia Cívica para buscar soluciones antes de que la situación se agrave.

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal de Saltillo o solicitar apoyo mediante los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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