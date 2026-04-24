Kikín Fonseca se suma al relanzamiento de programa asistencial en Saltillo

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Kikín Fonseca se suma al relanzamiento de programa asistencial en Saltillo
    “Kikín” Fonseca será invitado especial en la reactivación del programa en Biblioparque Norte. CORTESÍA

Evento público en Biblioparque Norte acercará servicios médicos gratuitos y atención comunitaria a sectores vulnerables

El exfutbolista y comentarista mexicano Francisco “Kikín” Fonseca participará como invitado especial en la reactivación del programa “Amor en movimiento”, estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo.

La presentación oficial se llevará a cabo este lunes 24 de abril a las 16:30 horas en el Biblioparque Norte, donde la ciudadanía podrá conocer de primera mano los servicios que ofrece esta unidad móvil, diseñada para acercar atención médica a colonias y comunidades rurales.

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Fonseca, quien formó parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2006 en Alemania y tuvo trayectoria en clubes nacionales e internacionales, reconoció el impacto social de esta iniciativa enfocada en atender a sectores con acceso limitado a servicios de salud.

ATENCIÓN INTEGRAL CON ALCANCE COMUNITARIO

El programa amplía su oferta este año con la incorporación de herramientas como baumanómetros para control de presión arterial y escáner mamario, además de consultas médicas generales, atención odontológica, pruebas de audiometría con entrega de auxiliares auditivos y exámenes visuales con dotación de lentes.

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Fonseca, quien formó parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2006 en Alemania. CORTESÍA

De acuerdo con el DIF Saltillo, durante el año anterior se realizaron 126 jornadas que beneficiaron a más de 9 mil 500 personas, principalmente en zonas urbanas, aunque también con presencia en comunidades rurales.

Para este nuevo ciclo, la unidad continuará su recorrido por colonias, barrios y escuelas, con el objetivo de fortalecer la prevención, detección oportuna y mejorar las condiciones de bienestar de la población.

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