Kikín Fonseca se suma al relanzamiento de programa asistencial en Saltillo

El exfutbolista y comentarista mexicano Francisco “Kikín” Fonseca participará como invitado especial en la reactivación del programa “Amor en movimiento”, estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo. La presentación oficial se llevará a cabo este lunes 24 de abril a las 16:30 horas en el Biblioparque Norte, donde la ciudadanía podrá conocer de primera mano los servicios que ofrece esta unidad móvil, diseñada para acercar atención médica a colonias y comunidades rurales.

Fonseca, quien formó parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2006 en Alemania y tuvo trayectoria en clubes nacionales e internacionales, reconoció el impacto social de esta iniciativa enfocada en atender a sectores con acceso limitado a servicios de salud. ATENCIÓN INTEGRAL CON ALCANCE COMUNITARIO El programa amplía su oferta este año con la incorporación de herramientas como baumanómetros para control de presión arterial y escáner mamario, además de consultas médicas generales, atención odontológica, pruebas de audiometría con entrega de auxiliares auditivos y exámenes visuales con dotación de lentes.

De acuerdo con el DIF Saltillo, durante el año anterior se realizaron 126 jornadas que beneficiaron a más de 9 mil 500 personas, principalmente en zonas urbanas, aunque también con presencia en comunidades rurales. Para este nuevo ciclo, la unidad continuará su recorrido por colonias, barrios y escuelas, con el objetivo de fortalecer la prevención, detección oportuna y mejorar las condiciones de bienestar de la población.

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