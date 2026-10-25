La casa de los espantos: historias de terror y leyendas de Saltillo

En Nicolás Bravo, detrás de la Catedral, la Casa de los Espantos ocupa un gran espacio. Dos amigos pasaban allí la noche cuando oyeron un golpe y crujidos de madera. En una habitación encontraron a Leonor escribiendo junto a la cuna de su hijo. Vieron entrar a Gonzalo y después a Pedro, el marido. Los asesinatos ocurrieron delante de ellos. También vieron cómo ocultaban los cuerpos dentro de la pared. Al día siguiente abrieron ese muro y encontraron los restos. Después del entierro cesaron las apariciones. Hasta aquella noche, los hombres habían podido apoyar la espalda en esa pared sin saber que, del otro lado del aplanado, estaban la mujer y el niño que acababan de ver vivos.

En Nicolás Bravo, detrás de la Catedral de Santiago, la Casa de los Espantos quedó en un gran espacio. La historia conserva a dos amigos que pasaron allí una noche. Uno había rentado la vivienda; el otro le hacía compañía. Jugaban ajedrez cuando escucharon el aullido de un perro, un golpe de ventana y madera que crujía dentro de la casa. Al acercarse a una habitación encontraron a una mujer escribiendo. A su lado había una cuna. De vez en cuando dejaba de atender el papel para mecer a su hijo. Se llamaba Leonor. El hombre que entró después, Gonzalo, había ido a despedirse. Pedro, el marido, los sorprendió juntos y no esperó explicaciones. Mató al visitante, a su esposa y al niño. Luego llamó a un sirviente para que lo ayudara a esconder los cuerpos en el muro. Los amigos presenciaron la escena en la casa que habían encontrado vacía.

Podían reconocer la habitación, medir la distancia entre la puerta y la cuna. Lo que estaban viendo ocurría a unos pasos. La mujer había tenido tiempo de escribir, de mover la mano para arrullar al niño. Después, la pared recibió los tres cuerpos y volvió a cerrarse. A la mañana siguiente abrieron el sitio señalado por la aparición. Allí estaban los restos. La versión recogida por José García Rodríguez termina con la sepultura de los muertos. Desde entonces cesaron los ruidos y las apariciones. La casa pudo volver a ocuparse.

Quedaba el trabajo de reparar la pared. Tapar el hueco por donde habían sacado a la mujer, al niño y al visitante. Alisar la superficie para que otra persona pudiera poner un mueble junto a ella, colgar algo, acercar una silla. Los dos amigos ya sabían cuánto había entre la habitación y los cuerpos: el aplanado y el espesor del muro. Esa primera noche habían estado jugando ajedrez mientras Leonor permanecía allí, con su hijo, detrás de una pared que no les había llamado la atención. ¿En dónde se dice que ocurrió esta historia?

En la calle Nicolás Bravo 120, detrás de la Catedral, entre Benito Juárez y Emilio Castelar.