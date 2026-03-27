La Gloria Mesón, entre los 10 mejores hoteles de América Latina en Alimentos y Bebidas

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    La Gloria Mesón, entre los 10 mejores hoteles de América Latina en Alimentos y Bebidas
    FOTO: MESÓN LA GLORIA

El hotel boutique de Saltillo fue reconocido en el Benchmark Anual de Hotelería 2025 de myHotel, destacando entre los huéspedes por su propuesta gastronómica, hospitalidad y experiencia

Todo empieza en la mesa.

En un desayuno que se alarga más de lo previsto. En el café que llega sin ser pedido dos veces. En el gesto preciso de quien entiende que el servicio también es ritmo.

Lo que sucede ahí —entre platos, conversaciones y silencios— es difícil de medir, pero no pasa desapercibido.

$!FOTO: MESÓN LA GLORIA
FOTO: MESÓN LA GLORIA

El Benchmark Anual de Hotelería 2025 de myHotel, que reúne miles de evaluaciones de huéspedes en hoteles de toda América Latina, reconoció a La Gloria Mesón como uno de los 10 mejores en el área de Alimentos y Bebidas.

No es un premio decidido por un jurado. Es la suma de experiencias reales: reseñas, calificaciones y recomendaciones de quienes han estado aquí.

Desde una casona del siglo XVIII en el Centro Histórico de Saltillo, lo que ocurre parece sencillo: se cocina, se sirve, se comparte. Pero en esa repetición diaria —casi invisible— se construye algo más difícil de lograr: una experiencia que permanece.

Nuestra cocina no busca imponerse. Busca quedarse. En el sabor, en la memoria, en la forma en que un lugar se vuelve parte de quien lo visita.

Este reconocimiento cruza fronteras, pero su origen es íntimo. Viene de cada huésped, de cada mesa ocupada, de cada mañana compartida.

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FOTO: MESÓN LA GLORIA

Y también de quienes sostienen ese ritmo todos los días: las manos que preparan, ordenan y afinan.

Hoy lo que se celebra no es un lugar en una lista, sino todo lo que ocurre antes de llegar a ella.

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Alfredo De Stefano

Alfredo De Stefano

Artista visual conceptual que trabaja entre la fotografía y el Land Art, reconocido por intervenciones efímeras en paisajes desérticos con fuego, hielo y luz. Ha realizado más de 90 exposiciones internacionales y su obra integra colecciones del Museum of Fine Arts Houston, El Museo del Barrio de Nueva York y el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

Fue reconocido por Quién en 2017 entre las 50 personalidades que transforman México. Es autor del documental YERMO, con dos nominaciones al Ariel y Premio CANACINE 2021. Recientemente participó en Human Nature en Fotografiska Nueva York y presentó Tormenta de Luz (2024). Desarrolla BURN, proyecto audiovisual filmado en el desierto de Mayran.

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