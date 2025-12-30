La otra cara de la Navidad: la soledad impulsa búsquedas en Internet en Coahuila

Saltillo
/ 30 diciembre 2025
    La otra cara de la Navidad: la soledad impulsa búsquedas en Internet en Coahuila
    El contraste entre el ambiente festivo y la realidad personal marca las emociones en temporada decembrina. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El vacío emocional y el clima invernal concentraron el 25 por ciento de las consultas digitales durante diciembre

Durante el mes de diciembre, el contraste entre el ambiente festivo y las emociones personales llevó a miles de coahuilenses a buscar respuestas en Internet sobre temas relacionados con la soledad, el autoconocimiento y las dificultades emocionales.

De acuerdo con datos de motores de búsqueda y asistentes de Inteligencia Artificial (IA), el llamado “vacío emocional” asociado a las fiestas navideñas y al clima invernal ocupó el segundo lugar entre los motivos de consulta, con un 25 por ciento del total.

La mayor parte de las búsquedas realizadas en la entidad, un 40 por ciento, se enfocaron en cuestiones prácticas de la vida cotidiana, como la elaboración de currículums, dietas para bajar de peso, corrección de errores de código o la redacción de correos electrónicos.

Sin embargo, los registros también muestran que las inquietudes emocionales estuvieron más presentes de lo que suele percibirse “en medio de tanta alegría”.

$!El clima invernal puede afectar la química cerebral y el estado de ánimo.
El clima invernal puede afectar la química cerebral y el estado de ánimo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Según análisis derivados de interacciones con asistentes de IA, las consultas relacionadas con el autoconocimiento, la tristeza y la sensación de soledad aumentan en diciembre debido al “choque entre lo esperado y lo real”.

Las fiestas, explican, suelen promoverse como un periodo de felicidad plena, convivencia y armonía, pero cuando la experiencia personal no coincide con ese ideal, surge la desilusión.

A ello se suma la influencia del clima invernal. Especialistas citados por la IA indican que la menor exposición al sol reduce la producción de vitamina D y altera la serotonina, lo que puede provocar un descenso en el estado de ánimo y acentuar la sensación de aislamiento.

El ambiente navideño también activa la memoria emocional: recuerdos de personas ausentes o de etapas que no volverán hacen más evidente el vacío que dejaron, incrementando la melancolía. Incluso, los resultados reflejan que algunas personas experimentan aislamiento social aun estando acompañadas, con una sensación de desconexión frente al bullicio de estas fechas.

Por otro lado, un 15 por ciento de las búsquedas realizadas en diciembre se relacionaron con cuestionamientos existenciales, como el sentido de la vida, la soledad en el universo, el libre albedrío o el futuro de la humanidad frente al avance de la Inteligencia Artificial.

El 10 por ciento restante se concentró en dudas tecnológicas y prospectivas, como el impacto de la IA en el empleo y su funcionamiento, lo que revela una mezcla de inquietudes emocionales y preocupaciones sobre el porvenir.

