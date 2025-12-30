La otra cara de la Navidad: la soledad impulsa búsquedas en Internet en Coahuila

Durante el mes de diciembre, el contraste entre el ambiente festivo y las emociones personales llevó a miles de coahuilenses a buscar respuestas en Internet sobre temas relacionados con la soledad, el autoconocimiento y las dificultades emocionales.

De acuerdo con datos de motores de búsqueda y asistentes de Inteligencia Artificial (IA), el llamado “vacío emocional” asociado a las fiestas navideñas y al clima invernal ocupó el segundo lugar entre los motivos de consulta, con un 25 por ciento del total.

La mayor parte de las búsquedas realizadas en la entidad, un 40 por ciento, se enfocaron en cuestiones prácticas de la vida cotidiana, como la elaboración de currículums, dietas para bajar de peso, corrección de errores de código o la redacción de correos electrónicos.

Sin embargo, los registros también muestran que las inquietudes emocionales estuvieron más presentes de lo que suele percibirse “en medio de tanta alegría”.