La tradicional Carrera 5K de Seguridad toma las calles de Saltillo en su tercera edición

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    La tradicional Carrera 5K de Seguridad toma las calles de Saltillo en su tercera edición
    Corredores de Saltillo podrán participar en la tercera edición del 5K Unidos por la Seguridad. CORTESÍA

La competencia será el domingo 23 de agosto y tendrá salida y meta en la Gran Plaza del Centro Metropolitano

La cuenta regresiva comenzó para la tercera edición de la carrera 5K Unidos por la Seguridad, que se realizará el domingo 23 de agosto en Saltillo y reunirá a familias, corredores, policías y elementos de distintas corporaciones.

La salida y la meta estarán en la Gran Plaza del Centro Metropolitano, donde el banderazo está programado para las 08:00 horas. El recorrido avanzará por Echeverría hasta llegar al Parque Las Maravillas, para después continuar por sus alrededores en una ruta acompañada de música y animación.

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En la competencia participarán integrantes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, corporaciones estatales y federales, Ejército, Guardia Nacional y Marina, además de ciudadanos que quieran sumarse al reto.

El ambiente familiar es uno de los atractivos de la carrera. En anteriores ediciones han participado personas acompañadas de sus mascotas, mientras que los elementos de seguridad recorren el trayecto entre cantos y dinámicas de grupo.

$!La convocatoria contempla a corredores civiles, familias, policías, militares y elementos de corporaciones estatales y federales.
La convocatoria contempla a corredores civiles, familias, policías, militares y elementos de corporaciones estatales y federales. CORTESÍA

Al cruzar la meta habrá medallas y kits de recuperación para los corredores, además de una rifa de pantallas y bicicletas.

El cupo está limitado a mil 500 participantes. La inscripción tiene un costo de 150 pesos hasta el 17 de agosto y posteriormente será de 200 pesos.

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Los registros están disponibles en Go Time, Café Campestre, Cloroformo Gym y Tessen. También pueden realizarse mediante las plataformas digitales de Go Time y Boletópolis.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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