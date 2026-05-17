Ladrón termina herido tras asaltar a taxista en Saltillo

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    Ladrón termina herido tras asaltar a taxista en Saltillo
    El taxista afectado siguió al presunto delincuente por varias calles del sector para evitar que escapara tras el robo. MARTÍN ROJAS
    Ladrón termina herido tras asaltar a taxista en Saltillo
    El presunto asaltante pidió al taxista que lo llevara a las inmediaciones dle Hospital Materno Infantil. MARTÍN ROJAS
    Ladrón termina herido tras asaltar a taxista en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al sospechoso a un hospital, luego de que resultara lesionado al intentar brincar una reja metálica durante la huida. MARTÍN ROJAS
    Ladrón termina herido tras asaltar a taxista en Saltillo
    El hombre sufrió una profunda herida en uno de sus antebrazos al intentar cruzar la reja perimetral del Skate Park para esconderse de las autoridades. MARTÍN ROJAS

El presunto responsable intentó escapar y ocultarse dentro del Skate Park del Nuevo Centro Metropolitano, donde resultó lesionado al brincar una reja.

Un presunto asaltante terminó lesionado y bajo custodia policiaca luego de intentar escapar tras asaltar a un taxista durante la madrugada en el sector del Nuevo Centro Metropolitano en Saltillo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 02:00 horas, cuando el señalado abordó un taxi en la colonia Guayulera y solicitó al conductor que lo trasladara hasta las inmediaciones del Hospital Materno Infantil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-fallece-en-choque-frontal-sobre-carretera-a-derramadero-PA20750807

De acuerdo con los primeros reportes, durante el trayecto el supuesto pasajero sacó un arma blanca y amenazó al ruletero para despojarlo de sus pertenencias de valor.

Al arribar al destino, el hombre tomó el estéreo del taxi y huyó corriendo, mientras el afectado lo siguió por varias calles del sector para evitar que escapara.

La persecución terminó en el cruce de las calles Carmen Salinas y Dámaso Rodríguez, donde el sospechoso intentó brincar la reja perimetral del Skate Park con la intención de ocultarse. Sin embargo, durante la maniobra sufrió una herida en uno de sus antebrazos.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y lograron asegurar al presunto responsable. Además, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención médica y trasladarlo a un hospital.

El hombre permaneció bajo custodia policiaca y quedó a disposición del Ministerio Público, en espera de que el taxista interponga la denuncia formal para proceder legalmente en su contra.

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