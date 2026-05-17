Ladrón termina herido tras asaltar a taxista en Saltillo

Los hechos ocurrieron cerca de las 02:00 horas, cuando el señalado abordó un taxi en la colonia Guayulera y solicitó al conductor que lo trasladara hasta las inmediaciones del Hospital Materno Infantil.

Un presunto asaltante terminó lesionado y bajo custodia policiaca luego de intentar escapar tras asaltar a un taxista durante la madrugada en el sector del Nuevo Centro Metropolitano en Saltillo .

De acuerdo con los primeros reportes, durante el trayecto el supuesto pasajero sacó un arma blanca y amenazó al ruletero para despojarlo de sus pertenencias de valor.

Al arribar al destino, el hombre tomó el estéreo del taxi y huyó corriendo, mientras el afectado lo siguió por varias calles del sector para evitar que escapara.

La persecución terminó en el cruce de las calles Carmen Salinas y Dámaso Rodríguez, donde el sospechoso intentó brincar la reja perimetral del Skate Park con la intención de ocultarse. Sin embargo, durante la maniobra sufrió una herida en uno de sus antebrazos.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y lograron asegurar al presunto responsable. Además, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención médica y trasladarlo a un hospital.

El hombre permaneció bajo custodia policiaca y quedó a disposición del Ministerio Público, en espera de que el taxista interponga la denuncia formal para proceder legalmente en su contra.