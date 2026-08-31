Lanzan beca de movilidad internacional para jóvenes de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo lanzó la convocatoria para la beca “Aquí Andamos por el Mundo”, mediante la cual 10 jóvenes tendrán la oportunidad de participar en experiencias de movilidad y voluntariado internacional. A través del Instituto Municipal de la Juventud y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el programa busca que las juventudes saltillenses desarrollen habilidades multiculturales, competencias interculturales y una mayor experiencia en contextos internacionales.

Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, señaló que este tipo de programas buscan ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de los jóvenes, mediante experiencias que les permitan conocer otras culturas y adquirir nuevas herramientas para su futuro. Las personas seleccionadas podrán realizar un voluntariado social internacional de entre una y cuatro semanas, entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, en alguno de los países participantes de Europa, Asia o América. Los proyectos disponibles estarán relacionados con los ámbitos educativo, social, cultural y ambiental. Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, destacó que la experiencia permitirá fortalecer aspectos como la formación personal y profesional, el liderazgo, las competencias interculturales y el compromiso social, además de proporcionar una perspectiva global a los participantes.

Entre los requisitos para participar se encuentra tener entre 18 y 29 años, ser originario de Saltillo o acreditar al menos un año de residencia en el municipio, contar con trayectoria y compromiso social, tener pasaporte vigente o comprobante de cita para tramitarlo y acreditar conocimientos básicos de inglés conversacional, además de presentar la documentación solicitada. Las 10 personas seleccionadas recibirán un título de beca otorgado por Vive México A.C., mediante el programa “Jóvenes de Clase Mundial” de ERASMUS+ de la Unión Europea. El apoyo contempla hospedaje, alimentación y transporte local durante la estancia. El registro permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre, mientras que el periodo para corregir documentación concluirá el 22 de septiembre. El Comité de Selección deliberará del 23 al 25 de septiembre y los resultados se prevé que sean publicados el 26 de septiembre.

Las bases completas pueden consultarse en las redes sociales del Gobierno de Saltillo. También se encuentra disponible el teléfono 844-105-60-45 y el correo juventudnosune@gmail.com para solicitar información. En la presentación de la convocatoria también participaron David Hernández Barrera, coordinador general de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, y representantes de las instituciones involucradas.

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