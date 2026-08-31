Lanzan beca de movilidad internacional para jóvenes de Saltillo

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    Lanzan beca de movilidad internacional para jóvenes de Saltillo
    Las estancias tendrán una duración de entre una y cuatro semanas, informaron autoridades estatales y municipales. HÉCTOR GARCÍA

El programa ofrecerá 10 becas de movilidad internacional para jóvenes saltillenses interesados en realizar voluntariado en otros países

El Gobierno Municipal de Saltillo lanzó la convocatoria para la beca “Aquí Andamos por el Mundo”, mediante la cual 10 jóvenes tendrán la oportunidad de participar en experiencias de movilidad y voluntariado internacional.

A través del Instituto Municipal de la Juventud y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el programa busca que las juventudes saltillenses desarrollen habilidades multiculturales, competencias interculturales y una mayor experiencia en contextos internacionales.

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Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, señaló que este tipo de programas buscan ampliar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de los jóvenes, mediante experiencias que les permitan conocer otras culturas y adquirir nuevas herramientas para su futuro.

Las personas seleccionadas podrán realizar un voluntariado social internacional de entre una y cuatro semanas, entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, en alguno de los países participantes de Europa, Asia o América.

Los proyectos disponibles estarán relacionados con los ámbitos educativo, social, cultural y ambiental.

Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, destacó que la experiencia permitirá fortalecer aspectos como la formación personal y profesional, el liderazgo, las competencias interculturales y el compromiso social, además de proporcionar una perspectiva global a los participantes.

$!Los participantes podrán viajar a países de Europa, Asia o América, de acuerdo con los proyectos disponibles.
Los participantes podrán viajar a países de Europa, Asia o América, de acuerdo con los proyectos disponibles. HÉCTOR GARCÍA

Entre los requisitos para participar se encuentra tener entre 18 y 29 años, ser originario de Saltillo o acreditar al menos un año de residencia en el municipio, contar con trayectoria y compromiso social, tener pasaporte vigente o comprobante de cita para tramitarlo y acreditar conocimientos básicos de inglés conversacional, además de presentar la documentación solicitada.

Las 10 personas seleccionadas recibirán un título de beca otorgado por Vive México A.C., mediante el programa “Jóvenes de Clase Mundial” de ERASMUS+ de la Unión Europea. El apoyo contempla hospedaje, alimentación y transporte local durante la estancia.

El registro permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre, mientras que el periodo para corregir documentación concluirá el 22 de septiembre. El Comité de Selección deliberará del 23 al 25 de septiembre y los resultados se prevé que sean publicados el 26 de septiembre.

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Las bases completas pueden consultarse en las redes sociales del Gobierno de Saltillo. También se encuentra disponible el teléfono 844-105-60-45 y el correo juventudnosune@gmail.com para solicitar información.

En la presentación de la convocatoria también participaron David Hernández Barrera, coordinador general de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, y representantes de las instituciones involucradas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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