Maestros apoyan regulación de celulares y establecimiento de protocolos, afirma la SEP

CDMX.- El Secretario de Educación (SEP), Mario Delgado, aseguró que en la Consulta Nacional para el Uso y Regulación de Dispositivos Digitales los maestros consideraron indispensable regular el uso de celulares en los salones de clase y establecer protocolos para prevenir y atender situaciones de riesgo. “Queremos evitar que el uso indiscriminado de estos dispositivos afecte actividades fundamentales para niñas, niños y adolescentes, como jugar durante el recreo, desarrollar habilidades socioemocionales y relacionarse con sus compañeras y compañeros, además de prevenir que sean un factor de desconcentración, ansiedad o conductas de uso excesivo”, afirmó en un enlace con autoridades educativas de todo el país.

Delgado expuso que los docentes consideran necesario avanzar hacia una regulación clara del uso de dispositivos digitales, de acuerdo con acorde la edad de los estudiantes y establecer protocolos para prevenir y atender situaciones de riesgo relacionadas con dispositivos y redes sociales.

CONSULTA SE REALIZÓ EL 24 Y 25 DE AGOSTO Durante la segunda reunión nacional plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), realizada en línea, el titular de la SEP indicó que los maestros solicitaron incorporar a las familias en la regulación del uso de esos dispositivos. En un comunicado, la dependencia agregó que el 95 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años en México tienen acceso a Internet.

La consulta sobre el uso de celulares en las escuelas fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum hace dos semanas para “crear conciencia” sobre el impacto que genera el uso excesivo de redes sociales y dispositivos digitales, particularmente en la salud mental. La consulta se realizó el 24 y 25 de agosto. “Que en los Consejos Técnicos de las escuelas se debata sobre el uso particularmente de teléfonos celulares en las escuelas, para ir primero sobre este tema. Ya 16 estados de la República lo tienen regulado y el objetivo es poderlo regular en todo el país, pero vamos a preguntarle primero a las maestras y a los maestros cuál es su opinión”, indicó la mandataria.