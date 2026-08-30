⁠Coahuila concentra demanda en carreras que no encajan en el mercado laboral

Según el organismo, se estima que el 54 por ciento de los profesionistas se encuentra en esta situación.

En México, más de la mitad de los profesionistas trabaja en una ocupación que no está directamente relacionada con la carrera que estudió, de acuerdo con un nuevo indicador de vinculación incorporado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su edición 2026 de Compara Carreras.

Al revisar qué carreras están eligiendo los estudiantes en Coahuila, según información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), correspondiente al ciclo escolar 2024-2025, la demanda estatal no siempre se alinea con las carreras que tienen mayor vinculación entre formación y empleo en México.

Entre las diez carreras con mayor vinculación identificadas por el IMCO se encuentran Medicina General, con 81 por ciento de sus profesionistas trabajando en un campo relacionado con sus estudios; Formación Docente de Nivel Primaria, con 77 por ciento; Enfermería General y Obstetricia, con 75 por ciento; Ciencias de la Educación, con 75 por ciento; Estomatología y Odontología, con 73 por ciento, y Matemáticas, con 70 por ciento.

En Coahuila, ocho de estas diez categorías tienen una correspondencia directa en los datos de ANUIES y acumularon al menos 4 mil 998 nuevos ingresos durante el ciclo 2024-2025.

La carrera con mayor demanda en el estado dentro de este grupo fue Ciencias de la Educación, con 2 mil 479 nuevos ingresos, cantidad que la colocó en el cuarto lugar estatal. Le siguió Enfermería General y Obstetricia, con mil 114 estudiantes de nuevo ingreso, ubicada en el noveno lugar.

Medicina General registró 803 nuevos ingresos y ocupó la posición 12 del estado. Terapia y Rehabilitación sumó 197, mientras que Electricidad y Generación de Energía tuvo 172. Estomatología y Odontología General registró 207 nuevos ingresos.

Matemáticas, pese a encontrarse entre las carreras con mayor vinculación laboral a nivel nacional, tuvo una demanda mucho menor en Coahuila con sólo 23 nuevos ingresos, con lo que se ubicó en el lugar 60 de las 81 categorías consideradas en la información estatal.

Formación Docente en Preescolar tuvo apenas tres nuevos ingresos. Para Formación Docente de Nivel Primaria y Medicina Especialidad no se encontró una categoría directamente comparable en la relación estatal proporcionada por ANUIES, por lo que no es posible establecer su demanda con estos datos.

LAS CARRERAS MENOS VINCULADAS TAMBIÉN TIENEN DEMANDA

Entre las carreras que el IMCO ubica con menor vinculación entre estudios y trabajo aparecen Planes Generales de Ciencias Sociales, con una vinculación de apenas 8 por ciento; Ciencias Computacionales y Diseño Curricular y Pedagogía, con 9 por ciento cada una; Industria de la Alimentación, con 14 por ciento; Administración en Construcción, con 16 por ciento; Administración Turística, con 19 por ciento; Criminología, con 19 por ciento; Comunicación y Periodismo, con 21 por ciento; Sociología y Antropología, con 22 por ciento, y Ciencias Políticas, con 24 por ciento.

De las diez categorías, ocho tienen una correspondencia directa en los datos de ANUIES y sumaron mil 607 nuevos ingresos en Coahuila.

Criminología y Criminalística fue la de mayor demanda dentro de este grupo, con 737 nuevos estudiantes, lo que la colocó en el lugar 13 del ranking estatal. Comunicación y Periodismo registró 209 nuevos ingresos y ocupó el sitio 25, mientras que Administración Turística y de Restaurantes tuvo 196 y se ubicó en el lugar 29.