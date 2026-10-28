Las causas difíciles llegan a San Judas Tadeo en Saltillo; fieles acuden al templo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Las causas difíciles llegan a San Judas Tadeo en Saltillo; fieles acuden al templo
    Detrás de cada plegaria a San Judas, una historia por resolver. HOMERO SÁNCHEZ

Más allá de las peticiones por salud y trabajo, fieles acudieron al templo con preocupaciones familiares, problemas de adicciones y situaciones de salud mental que encuentran en la fe una forma de acompañar sus momentos más difíciles.

Entre puestos de comida, dulces típicos y el movimiento de la verbena, una fila de fieles avanzaba este miércoles hacia la iglesia de San Judas Tadeo, en Saltillo. Algunos llevaban rosas, otros veladoras. Cada uno esperaba su oportunidad de entrar al templo, aunque no todos estaban allí por el mismo motivo.

La festividad del santo de las causas difíciles volvió a reunir a personas que acudieron para agradecer, cumplir una promesa o pedir ayuda ante situaciones que consideran complicadas de resolver. Detrás de algunas de esas visitas había preocupaciones que iban más allá de las tradicionales súplicas por salud y trabajo.

Desborda devoción por San Judas Tadeo; llenan fieles parroquia en Torreón

Una madre acudió para pedir por su hijo de 23 años, quien enfrenta problemas de consumo de drogas. Según relató, la preocupación por su hijo se ha sumado a las dificultades para encontrar atención accesible y adecuada.

Los costos de algunas clínicas y sus inquietudes sobre las condiciones de los centros de rehabilitación han complicado la búsqueda de ayuda. En medio de esa incertidumbre, decidió acudir a San Judas Tadeo para encomendar la recuperación de su hijo.

  • $!Con rosas y veladoras en las manos, devotos de San Judas Tadeo esperaron su turno para ingresar al templo durante la celebración de este 28 de octubre.
    Con rosas y veladoras en las manos, devotos de San Judas Tadeo esperaron su turno para ingresar al templo durante la celebración de este 28 de octubre.
  • $!Las causas difíciles llegan a San Judas Tadeo en Saltillo; fieles acuden al templo

CUANDO LOS PROBLEMAS TAMBIÉN SON EMOCIONALES

No fue la única historia sobre la salud de un familiar. Un joven de 26 años, quien pidió permanecer en el anonimato, compartió que desde hace tres años acude a la celebración motivado por la situación de salud mental de su hermana.

Relató que ella ha enfrentado depresión y que, años atrás, atravesó momentos de crisis que afectaron profundamente a su familia. La experiencia lo llevó a mantener una promesa religiosa: regresar cada 28 de octubre para agradecer que su hermana continúa con vida y pedir por su bienestar.

Para él, las dificultades emocionales también forman parte de las preocupaciones que enfrentan las familias de Saltillo, aunque no siempre se hablen abiertamente. Considera que el costo de la atención psicológica y la falta de comprensión sobre la salud mental pueden hacer más difícil buscar apoyo.

En contraste con estas peticiones, Ana Yuricela González, integrante de la comunidad ACTS Mujeres de San Judas Tadeo, explicó que su visita estuvo dedicada al agradecimiento y al servicio religioso. “Hoy vengo a agradecer a Dios la vida y todo lo que nos ha dado”, compartió.

$!Puestos de comida y dulces típicos acompañaron la fiesta patronal de San Judas Tadeo, una celebración que reunió a familias saltillenses.
Puestos de comida y dulces típicos acompañaron la fiesta patronal de San Judas Tadeo, una celebración que reunió a familias saltillenses. SERGIO SOTO

Señaló que, a lo largo de su vida, también ha recurrido a la intercesión de San Judas Tadeo ante dificultades familiares y laborales. Para ella, la devoción representa una manera de mantener la esperanza y acompañar a quienes atraviesan momentos complicados.

$!La fe reúne historias de lucha, enfermedad y agradecimiento
La fe reúne historias de lucha, enfermedad y agradecimiento HOMERO SÁNCHEZ

Entre los asistentes también hubo historias de perseverancia. Un hombre que acompañó a un vecino de edad avanzada relató que este insistió en acudir a la celebración pese a sus dificultades de movilidad. Aunque su traslado representa un esfuerzo y requiere apoyo para desplazarse, quiso estar presente en el templo.

Por 30 años Arturo sigue agradeciendo el milagro de vivir a San Judas en Monclova; sobrevivió a dos infartos

La escena reflejó otra dimensión de la festividad: la de quienes encuentran en la tradición religiosa una razón para salir de casa, reunirse con otros fieles y mantener sus costumbres, incluso cuando las condiciones físicas lo hacen difícil.

Así, mientras continuaban las misas y la fila avanzaba entre los puestos de la verbena, las veladoras y las flores acompañaban historias muy distintas, pero unidas por la fe y la devoción.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Tradiciones

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La suplente de Taddei

La suplente de Taddei
La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Mejía Berdeja ocultó la corrupción en el INE
Los transportistas de decidieron levantar el Paro Nacional ante las promesas del gobierno federal de resolver sus peticiones.

Transportistas levantan paro a nivel local tras acuerdo con la Segob
Ania Guadalupe Sánchez Ruiz dialogó con los estudiantes del TecNM Saltillo para informar sobre los avances en la atención de sus demandas.

Directora del TecNM Saltillo se reúne con estudiantes del plantón: ‘Trabajamos en la resolución del pliego petitorio’
Skate, ciclismo BMX, baile urbano, música en vivo y un espacio para emprendedores integran el programa de los Urban Games Coahuila 2026.

Skate, BMX y rap: así serán los Urban Games 2026 en Saltillo
El mapa del Rastreador de Mortalidad por Calor de El Niño resalta las regiones donde se espera que las muertes por calor sean más elevadas.

Publican el mapa apocalíptico del ‘Súper Niño’ donde morirá la mayoría de la gente a causa de una calamidad sin precedentes
Sin embargo, el aparente regreso de Netanyahu —después de que las encuestas a pie de urna del martes lo mostraran por detrás de la oposición— le dará margen para lanzar una nueva campaña contra Irán con fuerzas estadounidenses.

Netanyahu apenas se mantiene en el poder tras las elecciones israelíes