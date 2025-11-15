Las formas de acoso en Saltillo: tocamientos, exhibicionismo y agresiones físicas

La violencia de género en los espacios públicos de Saltillo ha sido documentada con detalle por la iniciativa ciudadana Mapa Fuimos Todas, que evidencia formas de acoso que van desde tocamientos y exhibicionismo hasta intentos de violación.

Esta herramienta tecnológica recopila y analiza reportes de agresiones contra mujeres en todo el país. En Saltillo, suma 67 incidentes registrados, principalmente en el Centro, donde mujeres han denunciado agresiones en calles, parques, transporte público y zonas comerciales.

Los datos y testimonios muestran un patrón que abarca acoso verbal, intentos de crímenes sexuales y agresiones físicas, reflejando la persistente vulnerabilidad que viven las mujeres en espacios cotidianos.

LAS FORMAS DE AGRESIÓN MÁS SEVERAS

De los 67 reportes registrados, se documentaron ocho casos de tocamientos, siete incidentes de exhibicionismo, además de siete asaltos, incluido el de una mujer apuñalada.

EXHIBICIONISMO

Los testimonios revelan situaciones de alto riesgo en el transporte público, parques y calles transitadas.

Una usuaria relató que viajaba en camión cuando “un señor borracho empezó a sacar su órgano sexual y lo puso en mi brazo y lo empezó a mover”.