Las formas de acoso en Saltillo: tocamientos, exhibicionismo y agresiones físicas

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Las formas de acoso en Saltillo: tocamientos, exhibicionismo y agresiones físicas
    Testimonios documentados por la plataforma muestran agresiones que van desde exhibicionismo hasta intentos de violación, evidenciando los riesgos cotidianos que enfrentan mujeres en espacios públicos. FOTO: UNSPLASH

El Mapa Fuimos Todas revela las formas de acoso que viven las mujeres en Saltillo. Exhibición de genitales, tocamientos y asaltos son unas de las formas de acoso en el transporte y vía pública

La violencia de género en los espacios públicos de Saltillo ha sido documentada con detalle por la iniciativa ciudadana Mapa Fuimos Todas, que evidencia formas de acoso que van desde tocamientos y exhibicionismo hasta intentos de violación.

Esta herramienta tecnológica recopila y analiza reportes de agresiones contra mujeres en todo el país. En Saltillo, suma 67 incidentes registrados, principalmente en el Centro, donde mujeres han denunciado agresiones en calles, parques, transporte público y zonas comerciales.

Los datos y testimonios muestran un patrón que abarca acoso verbal, intentos de crímenes sexuales y agresiones físicas, reflejando la persistente vulnerabilidad que viven las mujeres en espacios cotidianos.

LAS FORMAS DE AGRESIÓN MÁS SEVERAS

De los 67 reportes registrados, se documentaron ocho casos de tocamientos, siete incidentes de exhibicionismo, además de siete asaltos, incluido el de una mujer apuñalada.

EXHIBICIONISMO

Los testimonios revelan situaciones de alto riesgo en el transporte público, parques y calles transitadas.

Una usuaria relató que viajaba en camión cuando “un señor borracho empezó a sacar su órgano sexual y lo puso en mi brazo y lo empezó a mover”.

$!El Mapa Fuimos Todas registra 67 incidentes de violencia de género en Saltillo, concentrados principalmente en el Centro, donde mujeres han denunciado agresiones en calles y zonas de alta afluencia.
El Mapa Fuimos Todas registra 67 incidentes de violencia de género en Saltillo, concentrados principalmente en el Centro, donde mujeres han denunciado agresiones en calles y zonas de alta afluencia. FOTO: MAPA FUIMOS TODAS

Otro caso ocurrió en la Alameda: “un hombre de aproximadamente 40 años se estaba masturbando... viéndome en una jardinera cerca de los juegos”.

También se reportó un caso de tocamientos en la calle Victoria, donde un hombre aprovechó el empujón de un grupo de amigos en estado de ebriedad para agredir a una mujer. “Aunque lo empujé, me siguió hasta una tienda y al salir me estaban esperando para pedirme disculpas”, narró la víctima.

En la calle Padre Flores, una joven denunció que un hombre le levantó la falda y trató de sobrepasarse.

ACOSO VERBAL EN ZONAS CONCURRIDAS

El acoso verbal y engaños para acercarse a las víctimas también son frecuentes, sobre todo en áreas educativas y comerciales.

Una mujer relató que un hombre la llamó desde un automóvil para pedir indicaciones. “Al acercarme tenía su miembro de fuera. Al ver mi reacción solo arrancó”, reportó, cerca de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez.

Otra víctima contó que fue seguida desde una parada de transporte hasta Campo Redondo, mientras el agresor hacía “comentarios obscenos sobre mi cuerpo y se reía”.

El mapa también identifica como punto de riesgo el puente peatonal que conecta varias escuelas con Walmart Reforma, donde se reportó la presencia de un agresor reincidente.

UNA HERRAMIENTA PARA IDENTIFICAR ZONAS DE RIESGO

El Mapa Fuimos Todas se consolida como una herramienta clave para que las mujeres conozcan las calles, parques y zonas donde se han registrado incidentes de acoso o violencia.

Los reportes pueden consultarse y formularse directamente en su plataforma: mapafuimostodas.com.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

