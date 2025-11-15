Saltillo: UNIF atiende 92 intentos de suicidio en los últimos tres meses

La Unidad de Integración Familiar (UNIF) de Saltillo ha atendido 92 intentos de suicidio en el periodo de agosto a octubre de este año, una cifra que refleja el incremento de este tipo de emergencias en la capital del estado.

Patricia Moreno, titular de la unidad, detalló que la mayoría de los casos corresponden a mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años. La UNIF es primer respondiente para la atención de este tipo de incidentes, donde el personal interviene para estabilizar la situación; en ese momento, las personas suelen encontrarse en estado de shock y no es posible identificar factores de riesgo con precisión.

Señaló que tan solo en el mes de agosto se registraron 31 atenciones, en septiembre 24 y en octubre 37. Actualmente, alrededor de 30 elementos de la UNIF están capacitados en primeros auxilios psicológicos y en protocolos de intervención en crisis.

Según datos del INEGI, Saltillo fue el municipio con mayor número de suicidios en 2024, con un total de 81, seguido por Torreón con 55 y Piedras Negras con 28.

Coahuila se mantiene como el octavo estado con la tasa más alta de muertes por suicidio en México, y en Saltillo, la estadística continúa en aumento en los últimos años.