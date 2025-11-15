Saltillo: UNIF atiende 92 intentos de suicidio en los últimos tres meses

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Saltillo: UNIF atiende 92 intentos de suicidio en los últimos tres meses
    La UNIF mantiene atención permanente ante alertas por conductas suicidas, principalmente en personas jóvenes. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Entre agosto y octubre, la Unidad de Integración Familiar intervino como primer respondiente en casi un centenar de reportes registrados en la ciudad

La Unidad de Integración Familiar (UNIF) de Saltillo ha atendido 92 intentos de suicidio en el periodo de agosto a octubre de este año, una cifra que refleja el incremento de este tipo de emergencias en la capital del estado.

Patricia Moreno, titular de la unidad, detalló que la mayoría de los casos corresponden a mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años. La UNIF es primer respondiente para la atención de este tipo de incidentes, donde el personal interviene para estabilizar la situación; en ese momento, las personas suelen encontrarse en estado de shock y no es posible identificar factores de riesgo con precisión.

TE PUEDE INTERESAR: Continúan reforzando limpieza de plazas y vialidades para mejorar el entorno urbano de Saltillo

Señaló que tan solo en el mes de agosto se registraron 31 atenciones, en septiembre 24 y en octubre 37. Actualmente, alrededor de 30 elementos de la UNIF están capacitados en primeros auxilios psicológicos y en protocolos de intervención en crisis.

Según datos del INEGI, Saltillo fue el municipio con mayor número de suicidios en 2024, con un total de 81, seguido por Torreón con 55 y Piedras Negras con 28.

Coahuila se mantiene como el octavo estado con la tasa más alta de muertes por suicidio en México, y en Saltillo, la estadística continúa en aumento en los últimos años.

Temas


Intento De Suicidio
Salud Mental

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UNIF

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El pleno de la SCJN desecho por unanimidad los amparos y recursos promovidos por Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que deberá pagar sus adeudos fiscales al SAT.

Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México
Familiares de Blanca Martínez Bustos exigen justicia tras su fallecimiento en el IMSS.

‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
Personal municipal retira a niñas y niños de zonas de riesgo para evitar accidentes entre el tráfico.

Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
Una obra de arte de protesta que representan al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein se pueden ver fuera de la entrada del restaurante Bustboys and Poets en el barrio de U Street de Washington.

Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes
true

Aeropuerto de Saltillo: ¿cobra nuevos bríos?