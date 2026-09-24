Le cierran el paso y motociclista acaba fracturado tras choque, al oriente de Saltillo
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El joven fue trasladado a un hospital, donde fue reportado estable tras el accidente ocurrido en la colonia Morelos
Un motociclista resultó fracturado luego de impactarse contra un automóvil en el cruce de la Calle 17 y Calle 8, en la colonia Morelos, al oriente de Saltillo, durante la mañana de este miércoles.
De acuerdo con los primeros reportes, el joven Daniel Alexis “N”, de 20 años, circulaba a bordo de su motocicleta con dirección hacia el bulevar Fundadores.
Al llegar a la Calle 8, el motociclista se impactó contra la parte delantera derecha de un Volkswagen Jetta.
El automóvil era conducido por Iris Carolina “N”, de 33 años, quien circulaba procedente del bulevar Fundadores y, al intentar dar vuelta hacia la izquierda por la Calle 8, presuntamente le quitó el derecho de paso al motociclista.
Tras el accidente, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. También se solicitó la presencia de una ambulancia para atender al motociclista, quien terminó con una posible fractura en su brazo.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a Daniel Alexis en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde su estado de salud fue reportado preliminarmente como estable.
Las autoridades determinaron las condiciones en que ocurrió el accidente y deslindarían las responsabilidades correspondientes.