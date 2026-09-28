Le falla auto y termina en canal pluvial, en Saltillo

Volcado dentro de un canal de drenaje pluvial terminó un vehículo compacto durante la tarde de este lunes, frente a la colonia privada La Torre.

El afectado, Francisco N., tripulaba un Chevrolet Chevy sobre el bulevar Fundadores, en dirección al oriente, cuando comenzó a presentar fallas mecánicas.

El incidente ocurrió a la altura de la colonia Ampliación Morelos, donde el conductor se percató de que el tablero del automóvil comenzó a vibrar. Poco después, el vehículo presentó movimientos que provocaron que perdiera el control y se desviara hacia su costado derecho.

El automóvil impactó contra el cordón de la cuneta y posteriormente salió del camino hasta terminar dentro del canal de drenaje pluvial que divide la parte lateral del bulevar.

Decenas de automovilistas que circulaban por el sector detuvieron su marcha para auxiliar al conductor, logrando ayudarlo a salir del vehículo.