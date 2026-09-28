Le falla auto y termina en canal pluvial, en Saltillo

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    Le falla auto y termina en canal pluvial, en Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar de los hechos para levantar la unidad.

El conductor salió ileso del accidente

Volcado dentro de un canal de drenaje pluvial terminó un vehículo compacto durante la tarde de este lunes, frente a la colonia privada La Torre.

El afectado, Francisco N., tripulaba un Chevrolet Chevy sobre el bulevar Fundadores, en dirección al oriente, cuando comenzó a presentar fallas mecánicas.

El incidente ocurrió a la altura de la colonia Ampliación Morelos, donde el conductor se percató de que el tablero del automóvil comenzó a vibrar. Poco después, el vehículo presentó movimientos que provocaron que perdiera el control y se desviara hacia su costado derecho.

El automóvil impactó contra el cordón de la cuneta y posteriormente salió del camino hasta terminar dentro del canal de drenaje pluvial que divide la parte lateral del bulevar.

Decenas de automovilistas que circulaban por el sector detuvieron su marcha para auxiliar al conductor, logrando ayudarlo a salir del vehículo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-dormita-y-termina-prensado-contra-camion-k6-lo-liberan-usando-las-quijadas-de-la-vida-LB23774861

Los primeros reportes del accidente fueron realizados a través de los grupos de seguridad de WhatsApp, por lo que al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos.

Los oficiales solicitaron el apoyo de una grúa para realizar las maniobras necesarias y extraer el vehículo del canal. Posteriormente, la unidad quedó a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente.

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