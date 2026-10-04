Vuelca tras chocar contra base de puente en Saltillo; conductor resulta lesionado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Vuelca tras chocar contra base de puente en Saltillo; conductor resulta lesionado
    El vehículo quedó con severos daños tras impactarse contra la estructura del puente y volcar. MARTÍN ROJAS

El percance ocurrió sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, donde las condiciones del pavimento y la velocidad habrían provocado que el automovilista perdiera el control

El conductor de un automóvil de la marca Nissan protagonizó un aparatoso percance vehicular, en el que terminó volcado después de impactarse contra la base de un puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:15 horas, cuando el responsable, identificado como Cristian Guadalupe, de 30 años, transitaba a bordo de un automóvil de la marca Nissan, modelo Tsuru, sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, con dirección de norte a sur.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/recuperan-vehiculo-robado-tras-cateo-en-la-colonia-postal-cerritos-de-saltillo-NA23896209

El hombre, quien conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol, al llegar al puente vehicular que se encuentra en la intersección con la avenida 20, perdió el control del volante debido a la velocidad y al pavimento mojado, lo que ocasionó que se impactara contra la base de la estructura y posteriormente volcara varios metros.

$!Bomberos auxiliaron al conductor, quien en un inicio fue reportado como atrapado dentro de la unidad.
Bomberos auxiliaron al conductor, quien en un inicio fue reportado como atrapado dentro de la unidad. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al accidente, pues en primera instancia se indicó que el conductor se encontraba atrapado al interior de la unidad. Los socorristas lograron sustraer al hombre para posteriormente valorar su estado de salud, y determinaron que sufrió una fractura en una de sus piernas.

$!El conductor resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica.
El conductor resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos y posteriormente trasladaron al lesionado a las instalaciones del Hospital General para su pronta atención médica.

Finalmente, el vehículo fue remolcado mediante una grúa para posteriormente ser trasladado a un corralón, en donde permanecerá hasta que se paguen los daños ocasionados al municipio, así como las multas correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

51 años de VANGUARDIA: Resistir y persistir
En abril de 2025, Stellantis también paró en Saltillo debido a la política arancelaria de Donald Trump.

Alista Stellantis paro en plantas de Saltillo por mantenimiento y cambios de línea
Explorar productos locales e incorporar nuevos sabores y texturas en la cocina incentiva hábitos alimenticios más saludables.

10 frutas y verduras de otoño que los expertos en nutrición aman
El programa forma parte de la estrategia federal para reducir la brecha digital.

CFE lleva internet gratis a clínicas del IMSS-Bienestar: así funcionará en octubre de 2026
Este día, domingo 4 de octubre, el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas originando lluvias intensas.

Continuarán lluvias intensas por Frente Frío #1 en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y otros estados de México
Regalo. Amaia Montero retomó su lugar como vocalista de La Oreja de Van Gogh y prepara su regreso a los escenarios mexicanos.

¡México, nos vemos en 2027! La Oreja de Van Gogh anuncia su regreso con Amaia Montero
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 14: (L-R) Tom Cruise and Alejandro González Iñárritu attend CinemaCon 2026 - Warner Bros. Pictures invites you to “The Big Picture” a special presentation of its upcoming slate at The Dolby Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of Cinema United, on April 14, 2026, in Las Vegas, Nevada. (Photo by Bryan Steffy/Getty Images for CinemaCon)

‘Digger’: Iñárritu y Tom Cruise, una dupla que nació hace siete años
Tarik Skubal encabezó el triunfo de Dodgers sobre Braves al permitir sólo una carrera en seis entradas del Juego 1 de la Serie Divisional.

Dodgers vence 5-3 a Braves y pega primero en la Serie Divisional de MLB