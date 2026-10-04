Vuelca tras chocar contra base de puente en Saltillo; conductor resulta lesionado

El conductor de un automóvil de la marca Nissan protagonizó un aparatoso percance vehicular, en el que terminó volcado después de impactarse contra la base de un puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 00:15 horas, cuando el responsable, identificado como Cristian Guadalupe, de 30 años, transitaba a bordo de un automóvil de la marca Nissan, modelo Tsuru, sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, con dirección de norte a sur.

El hombre, quien conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol, al llegar al puente vehicular que se encuentra en la intersección con la avenida 20, perdió el control del volante debido a la velocidad y al pavimento mojado, lo que ocasionó que se impactara contra la base de la estructura y posteriormente volcara varios metros.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al accidente, pues en primera instancia se indicó que el conductor se encontraba atrapado al interior de la unidad. Los socorristas lograron sustraer al hombre para posteriormente valorar su estado de salud, y determinaron que sufrió una fractura en una de sus piernas.