Le roban su camioneta en un autolavado de Saltillo

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Saltillo
/ 5 abril 2026
    Le roban su camioneta en un autolavado de Saltillo
    la camioneta fue captada a la altura del rastro municipal. foto de Juan Francisco Valdés
    Le roban su camioneta en un autolavado de Saltillo
    Jonathan N. se llevó la camioneta Juan Francisco Valdés
    Le roban su camioneta en un autolavado de Saltillo
    En el Car wash “El Güero” sucedió el robo. Juan Francisco Valdés

El responsable aprovechó que la dueña se fue a casa y se llevó su vehículo

Empleados de un reconocido lavado de autos, ubicado en la colonia Oceanía, se pasaron de listos con una cliente: le robaron la camioneta que dejó para que le realizaran una limpieza.

Al acudir a reclamar su vehículo, una Chevrolet Trax color blanca, con placas del estado de Durango GAH-427-E, no obtuvo una respuesta favorable. Según el registro de las autoridades, el vehículo fue captado en la salida de la carretera a Zacatecas, a la altura del rastro municipal.

De acuerdo con la denunciante, Karina N., el viernes 3 de abril acudió al negocio Car Wash “El Güero”, ubicado en la intersección de Polinesia e Islas Marquesas. Dejó la camioneta a cargo del empleado Jonathan N. para que le realizara el lavado y aspirado.

Como su casa se encuentra a una cuadra del autolavado, decidió irse a comer. Al regresar al negocio, no localizó su vehículo y notó que el personal estaba a punto de cerrar. Al reclamarle al propietario, de nombre Edgar Eleazar , mejor conocido como “Güero”, este le respondió que no estaba enterado de que su empleado tuviera un vehículo pendiente de entrega.

El mismo dueño llamó por teléfono a Jonathan para cuestionarlo sobre el paradero del vehículo. Este confesó que sí estaba a su cargo y que no pensaba regresarlo, ya que se encontraba fuera de Saltillo con destino a la ciudad de Tijuana, Baja California.

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La afectada, de manera inmediata, realizó el reporte al sistema de emergencias 911 para alertar a las autoridades. Como resultado, la comisaría de seguridad le compartió una imagen en la que se observa que su camioneta salió de Saltillo, captada en la carretera federal a Zacatecas, a la altura del rastro municipal.

Se cree que el vehículo podría estar en Concepción del Oro, Zacatecas, ya que en su interior quedaron una tablet y una laptop. Ambos dispositivos cuentan con localizador GPS y marcan su ubicación en dicho municipio. La afectada ya interpuso la denuncia formal, en la que solicita a las autoridades la captura del responsable, quien aún se encuentra prófugo.

Por lo tanto, se procedió al aseguramiento del dueño del autolavado para determinar si hubo o no complicidad en el robo.

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