Le roban su camioneta en un autolavado de Saltillo

Empleados de un reconocido lavado de autos, ubicado en la colonia Oceanía, se pasaron de listos con una cliente: le robaron la camioneta que dejó para que le realizaran una limpieza.

Al acudir a reclamar su vehículo, una Chevrolet Trax color blanca, con placas del estado de Durango GAH-427-E, no obtuvo una respuesta favorable. Según el registro de las autoridades, el vehículo fue captado en la salida de la carretera a Zacatecas, a la altura del rastro municipal.

De acuerdo con la denunciante, Karina N., el viernes 3 de abril acudió al negocio Car Wash “El Güero”, ubicado en la intersección de Polinesia e Islas Marquesas. Dejó la camioneta a cargo del empleado Jonathan N. para que le realizara el lavado y aspirado.

Como su casa se encuentra a una cuadra del autolavado, decidió irse a comer. Al regresar al negocio, no localizó su vehículo y notó que el personal estaba a punto de cerrar. Al reclamarle al propietario, de nombre Edgar Eleazar , mejor conocido como “Güero”, este le respondió que no estaba enterado de que su empleado tuviera un vehículo pendiente de entrega.

El mismo dueño llamó por teléfono a Jonathan para cuestionarlo sobre el paradero del vehículo. Este confesó que sí estaba a su cargo y que no pensaba regresarlo, ya que se encontraba fuera de Saltillo con destino a la ciudad de Tijuana, Baja California.

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La afectada, de manera inmediata, realizó el reporte al sistema de emergencias 911 para alertar a las autoridades. Como resultado, la comisaría de seguridad le compartió una imagen en la que se observa que su camioneta salió de Saltillo, captada en la carretera federal a Zacatecas, a la altura del rastro municipal.

Se cree que el vehículo podría estar en Concepción del Oro, Zacatecas, ya que en su interior quedaron una tablet y una laptop. Ambos dispositivos cuentan con localizador GPS y marcan su ubicación en dicho municipio. La afectada ya interpuso la denuncia formal, en la que solicita a las autoridades la captura del responsable, quien aún se encuentra prófugo.

Por lo tanto, se procedió al aseguramiento del dueño del autolavado para determinar si hubo o no complicidad en el robo.