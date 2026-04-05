Saltillo: caen dos presuntos implicados en homicidio de la colonia San José

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Saltillo
/ 5 abril 2026
    Saltillo: caen dos presuntos implicados en homicidio de la colonia San José
    Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación legal. CORTESÍA

Uno de los implicados fue localizado en la ciudad y el otro en Monterrey, tras un operativo coordinado entre autoridades de ambos estados

La investigación por el homicidio de un hombre en la colonia San José, en Saltillo, derivó en la detención de dos personas señaladas como probables responsables, en un operativo coordinado entre autoridades estatales y de otra entidad.

De acuerdo con información oficial, el crimen ocurrió en dicho sector de la capital coahuilense, lo que activó un despliegue por parte de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tras las primeras diligencias, se logró identificar a los presuntos implicados.

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Uno de los detenidos fue ubicado en la colonia Morelos del mismo municipio. Se trata de Miguel “N”, de 26 años, quien fue asegurado por elementos investigadores en territorio coahuilense como parte de las acciones para esclarecer el homicidio.

El segundo implicado, identificado como Abraham Jesús “N”, de 30 años, fue localizado fuera del estado. Su detención se realizó en Monterrey, con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, lo que permitió su aseguramiento mediante labores de coordinación interinstitucional.

$!Uno de los implicados fue capturado en la colonia Morelos, mientras que el segundo fue ubicado en Monterrey, Nuevo León.
Uno de los implicados fue capturado en la colonia Morelos, mientras que el segundo fue ubicado en Monterrey, Nuevo León. CORTESÍA

Ambas detenciones se llevaron a cabo ayer 04 de abril del presente año, como resultado de la integración de la carpeta de investigación iniciada tras el hallazgo de la víctima sin vida en la colonia San José.

Tras su captura, los dos hombres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, donde se determinará su situación legal en relación con los hechos que se les imputan.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias específicas en que ocurrió el homicidio, ni sobre el móvil del crimen. Sin embargo, las autoridades continúan con las diligencias para integrar plenamente la investigación.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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