Limpian tramo del arroyo La Tórtola en la Zona Centro de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó este lunes las acciones de limpieza y mantenimiento del programa “Aquí Andamos”, con trabajos en el arroyo La Tórtola y distintas áreas verdes del fraccionamiento Las Teresitas. En la Zona Centro, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza en el tramo del arroyo La Tórtola ubicado entre las calles Rayón y General Ramón Corona, donde retiraron basura, escombro, maleza y otros desechos acumulados en el cauce.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas acciones buscan mejorar las condiciones del arroyo y contribuir a la eliminación de fauna nociva en el sector.

De manera simultánea, personal de “Aquí Andamos” llevó a cabo trabajos de limpieza integral y deshierbe en áreas verdes y plazas públicas de Las Teresitas, principalmente en espacios ubicados entre las calles Huizache, Adames y la avenida Las Teresitas. Las cuadrillas realizaron labores generales de mantenimiento con el objetivo de recuperar estos espacios para el uso de las familias y habitantes de la zona.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el programa “Aquí Andamos” mantiene acciones de atención y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad. Asimismo, recordó que la ciudadanía puede reportar servicios públicos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

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