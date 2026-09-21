Limpian tramo del arroyo La Tórtola en la Zona Centro de Saltillo

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    Limpian tramo del arroyo La Tórtola en la Zona Centro de Saltillo
    Se realizaron trabajos de limpieza en un tramo del arroyo La Tórtola, en la Zona Centro. CORTESÍA

Las labores buscan mantener limpios y en mejores condiciones distintos espacios de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó este lunes las acciones de limpieza y mantenimiento del programa “Aquí Andamos”, con trabajos en el arroyo La Tórtola y distintas áreas verdes del fraccionamiento Las Teresitas.

En la Zona Centro, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza en el tramo del arroyo La Tórtola ubicado entre las calles Rayón y General Ramón Corona, donde retiraron basura, escombro, maleza y otros desechos acumulados en el cauce.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/continuan-trabajos-de-limpieza-en-plazas-y-arroyos-de-saltillo-MH23601827

De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas acciones buscan mejorar las condiciones del arroyo y contribuir a la eliminación de fauna nociva en el sector.

$!Las cuadrillas retiraron basura, escombro, maleza y otros desechos del cauce.
Las cuadrillas retiraron basura, escombro, maleza y otros desechos del cauce. CORTESÍA

De manera simultánea, personal de “Aquí Andamos” llevó a cabo trabajos de limpieza integral y deshierbe en áreas verdes y plazas públicas de Las Teresitas, principalmente en espacios ubicados entre las calles Huizache, Adames y la avenida Las Teresitas.

Las cuadrillas realizaron labores generales de mantenimiento con el objetivo de recuperar estos espacios para el uso de las familias y habitantes de la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hallan-a-hombre-golpeado-dentro-de-un-arroyo-en-la-colonia-fundadores-al-oriente-de-saltillo-CE23631614

El alcalde Javier Díaz González señaló que el programa “Aquí Andamos” mantiene acciones de atención y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede reportar servicios públicos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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