Llama el obispo de Saltillo, Hilario González, ‘a vencer el mal con la fuerza del bien’

El Obispo de la Diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, emitió este domingo un mensaje de solidaridad y esperanza para el pueblo mexicano, haciendo un llamado a la unidad social y a la superación de las dificultades. El prelado enfatizó el rol de la Iglesia como un profeta de esperanza ante los desafíos actuales del país.

En entrevista, el obispo señaló que el mensaje surge como fruto de la reciente asamblea de obispos, cuyo objetivo principal es animar a la comunidad creyente. “Más que nada, pues es un gesto de solidaridad con el pueblo mexicano, también como pastores, con nuestros creyentes, expresar esta cercanía y querer animar”, declaró Monseñor González.

El mensaje busca recuperar el deseo de trabajar por la sociedad, invitando a la población a no darse por vencida ante los problemas. Recalcó la necesidad de que “todos pongamos lo mejor de nuestra parte, que podamos vencer el mal con la fuerza del bien”.

Abordando el tema de la inseguridad en México, el obispo reconoció su gravedad, manifestada en los sentimientos de insatisfacción, temor e inseguridad entre la población. “La experiencia que nosotros tenemos, pues creo que sí pone de manifiesto que podemos estar mejor y podemos estar más en paz”, afirmó.

El prelado extendió su llamado a todas las instituciones sociales, incluyendo iglesias, universidades, ONGs, empresas y partidos políticos, a trabajar en conjunto por el bien común. Subrayó que es necesario recapacitar sobre las acciones que se están realizando para alcanzar “el ambiente de justicia, el ambiente de fraternidad, el ambiente de estar trabajando juntos por el bien de todos”.

Respecto a las actividades de la Diócesis, se destacó la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa para atender a quienes se encuentran en situación precaria. La Catedral de Saltillo organizó una colecta especial a favor de Cáritas, con actividades durante la semana.

El obispo recordó también las celebraciones del próximo fin de semana, destacando la solemnidad de Cristo Rey y el Día Nacional de los Laicos, el sábado. Es una invitación a la mayoría de la población dentro de la iglesia a “reconocer el testimonio que dan y animarlos también a que sean peregrinos de esperanza”.

Finalmente, Monseñor González García solicitó la oración de la comunidad por la salud del Padre Alonso, un sacerdote muy querido que se encuentra hospitalizado en estado delicado. “Lo mejor que podemos hacer por él es orar y ponerlo en manos de Dios. Él está en paz, lo vio, no ha perdido su sentido del humor”, compartió.