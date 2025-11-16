Llama el obispo de Saltillo, Hilario González, ‘a vencer el mal con la fuerza del bien’

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Llama el obispo de Saltillo, Hilario González, ‘a vencer el mal con la fuerza del bien’
    Monseñor Hilario González García, Obispo de la Diócesis de Saltillo, destacó el papel de la Iglesia como un “profeta de esperanza” ante los desafíos que enfrenta México, instando a la unidad social y al trabajo conjunto por el bien común. FOTO: ARCHIVO

En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, Monseñor González hizo un llamado a las instituciones a trabajar por la justicia y la fraternidad, mientras la Diócesis de Saltillo realiza una colecta especial a favor de Cáritas

El Obispo de la Diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, emitió este domingo un mensaje de solidaridad y esperanza para el pueblo mexicano, haciendo un llamado a la unidad social y a la superación de las dificultades. El prelado enfatizó el rol de la Iglesia como un profeta de esperanza ante los desafíos actuales del país.

En entrevista, el obispo señaló que el mensaje surge como fruto de la reciente asamblea de obispos, cuyo objetivo principal es animar a la comunidad creyente. “Más que nada, pues es un gesto de solidaridad con el pueblo mexicano, también como pastores, con nuestros creyentes, expresar esta cercanía y querer animar”, declaró Monseñor González.

TE PUEDE INTERESAR: Activación física y convivencia marcan una nueva edición de la Ruta Recreativa en Saltillo

El mensaje busca recuperar el deseo de trabajar por la sociedad, invitando a la población a no darse por vencida ante los problemas. Recalcó la necesidad de que “todos pongamos lo mejor de nuestra parte, que podamos vencer el mal con la fuerza del bien”.

Abordando el tema de la inseguridad en México, el obispo reconoció su gravedad, manifestada en los sentimientos de insatisfacción, temor e inseguridad entre la población. “La experiencia que nosotros tenemos, pues creo que sí pone de manifiesto que podemos estar mejor y podemos estar más en paz”, afirmó.

El prelado extendió su llamado a todas las instituciones sociales, incluyendo iglesias, universidades, ONGs, empresas y partidos políticos, a trabajar en conjunto por el bien común. Subrayó que es necesario recapacitar sobre las acciones que se están realizando para alcanzar “el ambiente de justicia, el ambiente de fraternidad, el ambiente de estar trabajando juntos por el bien de todos”.

Respecto a las actividades de la Diócesis, se destacó la celebración de la Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa para atender a quienes se encuentran en situación precaria. La Catedral de Saltillo organizó una colecta especial a favor de Cáritas, con actividades durante la semana.

El obispo recordó también las celebraciones del próximo fin de semana, destacando la solemnidad de Cristo Rey y el Día Nacional de los Laicos, el sábado. Es una invitación a la mayoría de la población dentro de la iglesia a “reconocer el testimonio que dan y animarlos también a que sean peregrinos de esperanza”.

Finalmente, Monseñor González García solicitó la oración de la comunidad por la salud del Padre Alonso, un sacerdote muy querido que se encuentra hospitalizado en estado delicado. “Lo mejor que podemos hacer por él es orar y ponerlo en manos de Dios. Él está en paz, lo vio, no ha perdido su sentido del humor”, compartió.

Temas


Religión

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Hilario González García

Organizaciones


Iglesia Católica

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas
Con pancartas y consignas, los asistentes exigieron justicia y cuestionaron al Gobierno Federal durante la marcha que recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Marcha convocada por la Generación Z en Torreón reúne mayoritariamente a adultos
Los vehículos eléctricos han ido ganando terreno de a poco en el mercado automotriz nacional.

Avanza venta de autos eléctricos en México; Coahuila aporta el 2.3%
El gobernador Manolo Jiménez acudió al partido con su familia, destacando las fortalezas de la entidad para albergar eventos de talla mundial.

Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp
El Seguro Social en Coahuila afronta más quejas por parte de los derechohabientes.

Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses
¡Y soy rebelde!

¡Y soy rebelde!
El señor de los hilos

El señor de los hilos
Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres

Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres