Llamas consumen tejabán en Ramos Arizpe; se investiga posible acto intencional

Un incendio registrado durante la noche del jueves provocó la pérdida total de un tejabán en el fraccionamiento Urbivilla. El siniestro fue reportado alrededor de las 00:15 horas, lo que movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe.

Al llegar al lugar, los vulcanos encontraron la estructura, de aproximadamente 10 por 10 metros, completamente envuelta en llamas. Inmediatamente iniciaron las maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara a las viviendas cercanas.

