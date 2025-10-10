Llamas consumen tejabán en Ramos Arizpe; se investiga posible acto intencional

Saltillo
/ 10 octubre 2025
    Llamas consumen tejabán en Ramos Arizpe; se investiga posible acto intencional
    Elementos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe sofocan las llamas en Urbivilla. FOTO: CORTESÍA

El propietario sospecha que el incendio fue intencional por un vecino del fraccionamiento Urbivilla y solicita a las autoridades que investiguen el hecho

Un incendio registrado durante la noche del jueves provocó la pérdida total de un tejabán en el fraccionamiento Urbivilla. El siniestro fue reportado alrededor de las 00:15 horas, lo que movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe.

Al llegar al lugar, los vulcanos encontraron la estructura, de aproximadamente 10 por 10 metros, completamente envuelta en llamas. Inmediatamente iniciaron las maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara a las viviendas cercanas.

$!El tejabán de 10 por 10 metros quedó totalmente destruido por el incendio.
El tejabán de 10 por 10 metros quedó totalmente destruido por el incendio. FOTO: CORTESÍA

Tras varios minutos de trabajo, el incendio fue sofocado sin que se reportaran personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales totales en la construcción afectada.

$!Bomberos trabajaron para evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.
Bomberos trabajaron para evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas. FOTO: CORTESÍA

El propietario señaló que el incendio podría haber sido provocado por alguna persona del mismo sector, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para investigar las causas del siniestro.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, tomaron conocimiento del hecho y acordonaron la zona mientras se realizaban las labores de enfriamiento y remoción de escombros.

