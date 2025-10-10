Llamas consumen tejabán en Ramos Arizpe; se investiga posible acto intencional
El propietario sospecha que el incendio fue intencional por un vecino del fraccionamiento Urbivilla y solicita a las autoridades que investiguen el hecho
Un incendio registrado durante la noche del jueves provocó la pérdida total de un tejabán en el fraccionamiento Urbivilla. El siniestro fue reportado alrededor de las 00:15 horas, lo que movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe.
Al llegar al lugar, los vulcanos encontraron la estructura, de aproximadamente 10 por 10 metros, completamente envuelta en llamas. Inmediatamente iniciaron las maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara a las viviendas cercanas.
Tras varios minutos de trabajo, el incendio fue sofocado sin que se reportaran personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales totales en la construcción afectada.
El propietario señaló que el incendio podría haber sido provocado por alguna persona del mismo sector, por lo que solicitó la intervención de las autoridades para investigar las causas del siniestro.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, tomaron conocimiento del hecho y acordonaron la zona mientras se realizaban las labores de enfriamiento y remoción de escombros.