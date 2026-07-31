Lleva DIF Saltillo diversión, aprendizaje e inclusión con su Curso de Verano 2026

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    Lleva DIF Saltillo diversión, aprendizaje e inclusión con su Curso de Verano 2026
    Las actividades incluyeron talleres artísticos, científicos y físicos para estimular la creatividad y el aprendizaje. CORTESÍA

Participaron 100 niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad en las instalaciones del DIF

El DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo, llevó a cabo el Curso de Verano 2026, una jornada de actividades recreativas, educativas y de activación física en la que participaron niñas y niños de la capital coahuilense.

En coordinación con Maestros Alianzas por Coahuila, el curso reunió a 100 niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad, quienes durante una semana disfrutaron de diversas actividades en las instalaciones del DIF Saltillo, en un horario de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

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Durante esta edición se desarrollaron talleres artísticos, científicos y deportivos, entre ellos elaboración de papalotes, origami, creación de títeres, trabajos con plastilina, cuentacuentos, elaboración de slime casero, experimentos con fluido no newtoniano y otras dinámicas diseñadas para estimular la creatividad y el aprendizaje.

Luly López Naranjo destacó que, como parte de las políticas públicas de inclusión que se impulsan junto con el alcalde Javier Díaz González, el Curso de Verano 2026 también se realizó en el Centro Municipal de Atención al Autismo TEAcompaño con Amor.

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“Ahí participaron nuestras niñas y niños autistas con actividades como rally, trabajo con pintura y masas moldeables, piñata, donas decoradas, germinar un frijol y muchas más”, señaló la presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Asimismo, informó que la próxima semana continuará el Curso de Verano en el Centro Municipal de Atención al Autismo TEAcompaño con Amor, donde se atenderá a otro grupo de niñas y niños que ya se encuentran inscritos.

$!Niñas y niños participaron en dinámicas como elaboración de papalotes, origami, títeres, plastilina, cuentacuentos y experimentos.
Niñas y niños participaron en dinámicas como elaboración de papalotes, origami, títeres, plastilina, cuentacuentos y experimentos. CORTESÍA

Además, dio a conocer que durante la primera semana de agosto se desarrollarán actividades dirigidas a niñas y niños menores de 6 años que requieren atención especializada, con el objetivo de brindar espacios de convivencia, aprendizaje e inclusión para las familias saltillenses.

Con estas acciones, el DIF Saltillo refrenda su compromiso de impulsar programas que favorezcan el desarrollo integral de la niñez y generen espacios accesibles para todos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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