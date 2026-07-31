Lleva DIF Saltillo diversión, aprendizaje e inclusión con su Curso de Verano 2026

El DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo, llevó a cabo el Curso de Verano 2026, una jornada de actividades recreativas, educativas y de activación física en la que participaron niñas y niños de la capital coahuilense. En coordinación con Maestros Alianzas por Coahuila, el curso reunió a 100 niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad, quienes durante una semana disfrutaron de diversas actividades en las instalaciones del DIF Saltillo, en un horario de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Durante esta edición se desarrollaron talleres artísticos, científicos y deportivos, entre ellos elaboración de papalotes, origami, creación de títeres, trabajos con plastilina, cuentacuentos, elaboración de slime casero, experimentos con fluido no newtoniano y otras dinámicas diseñadas para estimular la creatividad y el aprendizaje. Luly López Naranjo destacó que, como parte de las políticas públicas de inclusión que se impulsan junto con el alcalde Javier Díaz González, el Curso de Verano 2026 también se realizó en el Centro Municipal de Atención al Autismo TEAcompaño con Amor.

“Ahí participaron nuestras niñas y niños autistas con actividades como rally, trabajo con pintura y masas moldeables, piñata, donas decoradas, germinar un frijol y muchas más”, señaló la presidenta honoraria del DIF Saltillo. Asimismo, informó que la próxima semana continuará el Curso de Verano en el Centro Municipal de Atención al Autismo TEAcompaño con Amor, donde se atenderá a otro grupo de niñas y niños que ya se encuentran inscritos.

Además, dio a conocer que durante la primera semana de agosto se desarrollarán actividades dirigidas a niñas y niños menores de 6 años que requieren atención especializada, con el objetivo de brindar espacios de convivencia, aprendizaje e inclusión para las familias saltillenses. Con estas acciones, el DIF Saltillo refrenda su compromiso de impulsar programas que favorezcan el desarrollo integral de la niñez y generen espacios accesibles para todos.