Lleva IMM Saltillo prevención del acecho a casi mil trabajadores de empresas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Lleva IMM Saltillo prevención del acecho a casi mil trabajadores de empresas
    Un total de 900 trabajadores de IKANO recibieron la capacitación sobre prevención del acecho. CORTESÍA

Se impartieron pláticas de prevención del acecho en empresas de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), fortalece sus acciones para fomentar espacios laborales seguros, libres de violencia y con mayores herramientas para el bienestar de las y los trabajadores, mediante la impartición de pláticas de prevención del acecho y educación financiera en empresas de la ciudad.

Como parte de estas acciones, durante las últimas semanas personal del IMM brindó la plática de prevención del acecho a 900 empleadas y empleados de la empresa IKANO, así como a 50 colaboradores de Lennox.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aprovecha-saltillo-ultimos-dias-para-pagar-recargos-en-predial-a-un-peso-por-ano-IM22485094

El objetivo de esta capacitación es informar sobre las características del acecho, una conducta que implica vigilar o seguir de manera insistente a una persona, además de orientar sobre las instancias a las que pueden acudir en caso de ser víctimas o detectar este tipo de situaciones.

De manera complementaria, el Instituto impartió en estas empresas una plática sobre finanzas sanas, con el propósito de fortalecer el bienestar económico de las y los trabajadores mediante hábitos financieros responsables.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/bachear-para-la-foto-resulta-contraproducente-y-de-baja-calidad-advierte-municipio-de-saltillo-JG22530801

Durante la capacitación se abordaron temas como la importancia de mantener ingresos superiores a los gastos, fomentar el ahorro constante, establecer metas financieras claras, elaborar presupuestos y evitar el endeudamiento innecesario, entre otras recomendaciones para una mejor administración de los recursos.

$!La capacitación informa cómo identificar conductas de acecho y a qué instancias acudir para recibir apoyo.
La capacitación informa cómo identificar conductas de acecho y a qué instancias acudir para recibir apoyo. CORTESÍA

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para promover entornos laborales de respeto, prevención de la violencia y desarrollo integral de la población trabajadora.

El Instituto Municipal de las Mujeres informó que estas pláticas están disponibles para empresas, instituciones y grupos interesados. Las solicitudes pueden realizarse directamente en sus oficinas, ubicadas en la Nueva Unidad Administrativa, en Presidente Cárdenas 840, Zona Centro, a un costado de la Presidencia Municipal de Saltillo, o bien comunicándose al teléfono 844-415-28-18.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conferencias
Mujeres

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El deseo más profundo

El deseo más profundo
true

Coahuila: Entre tragedias y reacciones
true

POLITICÓN: Cinco feminicidios en un mes; hay protocolos, pero la protección no llega a tiempo en Coahuila
Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados.

Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
Las derechohabientes mayores de 40 años deberán acudir a su unidad médica para conocer los requisitos y la fecha de atención.

IMSS Coahuila llevará mastógrafos móviles a 32 unidades médicas durante agosto
Osmar Olvera conquistó el oro en trampolín de un metro y encabezó otra jornada exitosa para los clavados mexicanos en Santo Domingo 2026.

México llega a 74 oros en Santo Domingo 2026; raquetbol y clavados lideran la jornada
Jay Clayton asumirá la coordinación de las agencias de inteligencia de EU tras ser confirmado por el Senado; antes encabezó el caso contra Rubén Rocha Moya.

Jay Clayton, fiscal del caso contra Rubén Rocha, es confirmado como director de Inteligencia de EU
La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano

La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano