Lleva IMM Saltillo prevención del acecho a casi mil trabajadores de empresas

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), fortalece sus acciones para fomentar espacios laborales seguros, libres de violencia y con mayores herramientas para el bienestar de las y los trabajadores, mediante la impartición de pláticas de prevención del acecho y educación financiera en empresas de la ciudad. Como parte de estas acciones, durante las últimas semanas personal del IMM brindó la plática de prevención del acecho a 900 empleadas y empleados de la empresa IKANO, así como a 50 colaboradores de Lennox.

El objetivo de esta capacitación es informar sobre las características del acecho, una conducta que implica vigilar o seguir de manera insistente a una persona, además de orientar sobre las instancias a las que pueden acudir en caso de ser víctimas o detectar este tipo de situaciones. De manera complementaria, el Instituto impartió en estas empresas una plática sobre finanzas sanas, con el propósito de fortalecer el bienestar económico de las y los trabajadores mediante hábitos financieros responsables.

Durante la capacitación se abordaron temas como la importancia de mantener ingresos superiores a los gastos, fomentar el ahorro constante, establecer metas financieras claras, elaborar presupuestos y evitar el endeudamiento innecesario, entre otras recomendaciones para una mejor administración de los recursos.

El Gobierno Municipal destacó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para promover entornos laborales de respeto, prevención de la violencia y desarrollo integral de la población trabajadora. El Instituto Municipal de las Mujeres informó que estas pláticas están disponibles para empresas, instituciones y grupos interesados. Las solicitudes pueden realizarse directamente en sus oficinas, ubicadas en la Nueva Unidad Administrativa, en Presidente Cárdenas 840, Zona Centro, a un costado de la Presidencia Municipal de Saltillo, o bien comunicándose al teléfono 844-415-28-18.