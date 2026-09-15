Llevan agua a colonias afectadas por cortes en Saltillo

Un total de 37 pipas y un camión cisterna fueron desplegados en distintos sectores del poniente de Saltillo para atender a las familias afectadas por interrupciones en el suministro de agua potable. El operativo, coordinado por el Ayuntamiento de Saltillo y Aguas de Saltillo, se mantiene durante mañana y tarde ante las fallas en el servicio atribuidas a problemas y apagones registrados en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El alcalde Javier Díaz González informó que las unidades recorren diferentes colonias para llevar agua directamente a los sectores donde se reportan mayores afectaciones. A este dispositivo se sumó un camión cisterna con capacidad de hasta 50 metros cúbicos. Ayer, las pipas acudieron a puntos de las colonias Josefa Ortiz, Ciudad Las Torres, María Luisa, Anáhuac, Rincón de Guadalupe y Saltillo 2000, entre otros sectores. Entre los sitios atendidos se encuentran la calle Fray Vicente Santa María, Prolongación de la Avenida Mitología, Rafael Aguilar, Nezahualcóyotl, San José, Plaza de Armas y el bulevar Museo del Desierto. El Municipio señaló que el abastecimiento gratuito continuará mientras persistan las afectaciones, con prioridad para las zonas que registren mayores necesidades.

Las familias que requieran el servicio pueden solicitar una pipa mediante los teléfonos 844 438 0199 y 073. El despliegue busca mitigar las consecuencias de la interrupción del suministro y garantizar el acceso al agua potable mientras se normaliza el servicio en los sectores afectados.