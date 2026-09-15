Llevan agua a colonias afectadas por cortes en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Llevan agua a colonias afectadas por cortes en Saltillo
    El Ayuntamiento de Saltillo mantiene el reparto de agua mientras continúan las afectaciones en el suministro potable. CORTESÍA

El operativo se mantiene mañana y tarde en sectores afectados por interrupciones derivadas de fallas eléctricas

Un total de 37 pipas y un camión cisterna fueron desplegados en distintos sectores del poniente de Saltillo para atender a las familias afectadas por interrupciones en el suministro de agua potable.

El operativo, coordinado por el Ayuntamiento de Saltillo y Aguas de Saltillo, se mantiene durante mañana y tarde ante las fallas en el servicio atribuidas a problemas y apagones registrados en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/que-siempre-no-samuel-garcia-mete-reversa-y-cancela-pase-turistico-en-nuevo-leon-NF23510148

El alcalde Javier Díaz González informó que las unidades recorren diferentes colonias para llevar agua directamente a los sectores donde se reportan mayores afectaciones. A este dispositivo se sumó un camión cisterna con capacidad de hasta 50 metros cúbicos.

Ayer, las pipas acudieron a puntos de las colonias Josefa Ortiz, Ciudad Las Torres, María Luisa, Anáhuac, Rincón de Guadalupe y Saltillo 2000, entre otros sectores.

Entre los sitios atendidos se encuentran la calle Fray Vicente Santa María, Prolongación de la Avenida Mitología, Rafael Aguilar, Nezahualcóyotl, San José, Plaza de Armas y el bulevar Museo del Desierto.

El Municipio señaló que el abastecimiento gratuito continuará mientras persistan las afectaciones, con prioridad para las zonas que registren mayores necesidades.

https://vanguardia.com.mx/informacion/miguel-hidalgo-no-toco-la-campana-de-dolores-datos-curiosos-de-la-independencia-de-mexico-DE23506216

Las familias que requieran el servicio pueden solicitar una pipa mediante los teléfonos 844 438 0199 y 073.

El despliegue busca mitigar las consecuencias de la interrupción del suministro y garantizar el acceso al agua potable mientras se normaliza el servicio en los sectores afectados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
crisis de agua
AGUA TRATADA

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Grito de la 4T

El Grito de la 4T
El pozole rojo, preparado con grano de maíz y carne de cerdo, encabeza la preferencia de las familias para las celebraciones patrias.

Saltillo se rinde ante el pozole y las enchiladas para una gran ‘Noche Mexicana’: recetas y tips
true

POLITICÓN: Sin resolver los apagones en Saltillo, Roberto Velázquez tramita su salida de la CFE
La Plaza de Armas de Saltillo será uno de los puntos donde se concentrarán las celebraciones patrias este 15 de septiembre.

¡Toma precauciones! Cierran calles de Saltillo por el Grito y desfile de Independencia
Autoridades contemplan cierres viales y rutas alternas ante la asistencia estimada de 25 mil personas.

Garantizan transporte nocturno en Ramos Arizpe para la ceremonia del Grito
Si la CNA halla culpable a la FMF, ésta podría recibir sanción de hasta 10% de ingreso anual y ser obligada a erradicar la práctica monopólica.

Indagan prácticas monopólicas en el futbol mexicano
Aislamiento, alimentos, energía, recursos naturales y estabilidad institucional serían algunas de las claves para sobrevivir.

Se revelan los mejores y los peores lugares para sobrevivir a un apocalipsis, con un giro inesperado y sombrío
Las nuevas normas habrían exigido que cada estado elaborara una lista de ciudadanos con derecho a voto.

Trump critica duramente a sus propios candidatos a la Corte Suprema