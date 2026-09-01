Llevan pláticas de prevención de violencia a empresas de Saltillo

Como parte de las acciones permanentes para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo lleva pláticas de prevención a empresas y centros laborales de la ciudad, con el propósito de acercar información y herramientas para identificar situaciones de riesgo. La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, señaló que estas actividades se realizan en seguimiento a las instrucciones del alcalde Javier Díaz González, de mantener a este organismo como un aliado de las mujeres saltillenses.

“Seguimos llevando estas pláticas que han sido muy bien recibidas y son solo una de las estrategias de apoyo que brindamos para el bienestar de las mujeres en Saltillo”, comentó. Informó que personal del Instituto ha acudido a empresas como HL MANDO, Lennox, Ikano Industry México, SEIL Rentals e IAC (International Automotive Components), además de Alsuper Plus V. Carranza, donde se han desarrollado diferentes sesiones de acuerdo con las necesidades de cada centro laboral.

Entre los temas abordados se encuentra la prevención del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, mientras que en Alsuper Plus V. Carranza se inició con una charla sobre violencia digital y se proporcionó información relacionada con acoso, hostigamiento y acecho. Fernández Tonone destacó que en estas actividades también participa personal masculino, debido a que la prevención de las violencias requiere involucrar a toda la comunidad laboral y fomentar relaciones basadas en el respeto.

El objetivo, explicó, es contribuir a la construcción de espacios de trabajo más seguros para las mujeres, mediante el conocimiento de las diferentes formas de violencia y las herramientas disponibles para prevenirlas y actuar ante posibles casos. El Instituto Municipal de las Mujeres continuará con estas acciones en empresas y centros laborales de Saltillo, como parte de su estrategia permanente de prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

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