Llevan pláticas de prevención de violencia a empresas de Saltillo

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    Llevan pláticas de prevención de violencia a empresas de Saltillo
    Entre las empresas atendidas se encuentran HL MANDO, Lennox, Ikano Industry México, SEIL Rentals e IAC. CORTESÍA

Las acciones buscan acercar información y herramientas para identificar y prevenir situaciones de violencia

Como parte de las acciones permanentes para prevenir y atender las violencias contra las mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo lleva pláticas de prevención a empresas y centros laborales de la ciudad, con el propósito de acercar información y herramientas para identificar situaciones de riesgo.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, señaló que estas actividades se realizan en seguimiento a las instrucciones del alcalde Javier Díaz González, de mantener a este organismo como un aliado de las mujeres saltillenses.

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“Seguimos llevando estas pláticas que han sido muy bien recibidas y son solo una de las estrategias de apoyo que brindamos para el bienestar de las mujeres en Saltillo”, comentó.

Informó que personal del Instituto ha acudido a empresas como HL MANDO, Lennox, Ikano Industry México, SEIL Rentals e IAC (International Automotive Components), además de Alsuper Plus V. Carranza, donde se han desarrollado diferentes sesiones de acuerdo con las necesidades de cada centro laboral.

$!La prevención del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral forma parte de los principales temas.
La prevención del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral forma parte de los principales temas. CORTESÍA

Entre los temas abordados se encuentra la prevención del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, mientras que en Alsuper Plus V. Carranza se inició con una charla sobre violencia digital y se proporcionó información relacionada con acoso, hostigamiento y acecho.

Fernández Tonone destacó que en estas actividades también participa personal masculino, debido a que la prevención de las violencias requiere involucrar a toda la comunidad laboral y fomentar relaciones basadas en el respeto.

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El objetivo, explicó, es contribuir a la construcción de espacios de trabajo más seguros para las mujeres, mediante el conocimiento de las diferentes formas de violencia y las herramientas disponibles para prevenirlas y actuar ante posibles casos.

El Instituto Municipal de las Mujeres continuará con estas acciones en empresas y centros laborales de Saltillo, como parte de su estrategia permanente de prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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