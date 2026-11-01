Llevan teatro, danza y poesía al Festival Ánimas del Desierto en Saltillo

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    Llevan teatro, danza y poesía al Festival Ánimas del Desierto en Saltillo
    Menores caracterizados de catrines participaron en la pasarela organizada como parte de las festividades del festival. CORTESÍA

La cartelera incluye el concurso de catrinas, recorridos por el Museo Rubén Herrera y presentaciones editoriales, con actividades vigentes hasta el 3 de noviembre

El Festival Ánimas del Desierto 2026 en Saltillo continúa con su oferta cultural en distintos recintos de la ciudad. Además de los altares tradicionales, la cartelera ha incluido teatro, danza contemporánea, presentaciones editoriales y recorridos históricos que se mantendrán hasta el próximo 3 de noviembre.

En las escalinatas del Parque Las Maravillas se inauguró el Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto”, el cual estará abierto al público hasta el 2 de noviembre, en un horario de 17:00 a 24:00 horas.

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La creatividad se hizo presente con el concurso de disfraces de catrinas “Antes muerta que sencilla”, realizado en Paseo Capital. El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo reconoció el talento de las participantes y premió a las ganadoras del primer lugar en cada categoría: Allison García, en infantil; Bryana Castillo, en juvenil, y Daphne Pérez, en adultos.

TEATRO, MÚSICA Y LITERATURA

Como parte de las actividades escénicas, se presentó “Voluxa, ficción de brujas”, una obra multidisciplinaria que combinó danza contemporánea, música experimental, poesía y artes visuales.

La producción estuvo a cargo de Poesía Corporal Laboratorio Escénico de México, con coreografía de Caro Floyd y la codirección de Dunia Rodríguez.

$!La obra “Voluxa, ficción de brujas” combinó danza contemporánea, música experimental y artes visuales en el escenario.
La obra “Voluxa, ficción de brujas” combinó danza contemporánea, música experimental y artes visuales en el escenario. CORTESÍA

En el sótano del Centro Cultural Casa Purcell se llevó a cabo el performance “Bonus track, desarma y arma, la vida no es solo lo que sueñas”, con la participación de las argentinas Fernanda Martínez en la voz y Carolina Ramos en los visuales, junto a Héctor Zárate en la música.

$!El laboratorio escénico presentó una propuesta multidisciplinaria que cautivó a los presentes.
El laboratorio escénico presentó una propuesta multidisciplinaria que cautivó a los presentes. CORTESÍA

El mismo recinto albergó la presentación del libro “Sala de espera, antología de poesía”, con la participación de Melissa Medellín, Alicia Rocha e Hilda Zavala.

Finalmente, las actividades culturales se complementaron con recorridos históricos en el Museo Rubén Herrera, donde los asistentes conocieron las historias que resguarda el recinto.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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