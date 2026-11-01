Llevan teatro, danza y poesía al Festival Ánimas del Desierto en Saltillo

El Festival Ánimas del Desierto 2026 en Saltillo continúa con su oferta cultural en distintos recintos de la ciudad. Además de los altares tradicionales, la cartelera ha incluido teatro, danza contemporánea, presentaciones editoriales y recorridos históricos que se mantendrán hasta el próximo 3 de noviembre. En las escalinatas del Parque Las Maravillas se inauguró el Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto”, el cual estará abierto al público hasta el 2 de noviembre, en un horario de 17:00 a 24:00 horas.

La creatividad se hizo presente con el concurso de disfraces de catrinas “Antes muerta que sencilla”, realizado en Paseo Capital. El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo reconoció el talento de las participantes y premió a las ganadoras del primer lugar en cada categoría: Allison García, en infantil; Bryana Castillo, en juvenil, y Daphne Pérez, en adultos. TEATRO, MÚSICA Y LITERATURA Como parte de las actividades escénicas, se presentó “Voluxa, ficción de brujas”, una obra multidisciplinaria que combinó danza contemporánea, música experimental, poesía y artes visuales. La producción estuvo a cargo de Poesía Corporal Laboratorio Escénico de México, con coreografía de Caro Floyd y la codirección de Dunia Rodríguez.

En el sótano del Centro Cultural Casa Purcell se llevó a cabo el performance “Bonus track, desarma y arma, la vida no es solo lo que sueñas”, con la participación de las argentinas Fernanda Martínez en la voz y Carolina Ramos en los visuales, junto a Héctor Zárate en la música.

El mismo recinto albergó la presentación del libro “Sala de espera, antología de poesía”, con la participación de Melissa Medellín, Alicia Rocha e Hilda Zavala. Finalmente, las actividades culturales se complementaron con recorridos históricos en el Museo Rubén Herrera, donde los asistentes conocieron las historias que resguarda el recinto.