Llevarán Expo Centros Comunitarios al Multideportivo El Sarape, en Saltillo

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    Llevarán Expo Centros Comunitarios al Multideportivo El Sarape, en Saltillo
    Participantes de los talleres comunitarios exhibirán y venderán los productos que elaboran. CORTESÍA

El evento se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre, de 9:00 a 13:00 horas

Con exhibición y venta de productos elaborados por participantes de los talleres comunitarios, el Gobierno Municipal de Saltillo realizará la Expo Centros Comunitarios 2026, el próximo viernes 6 de noviembre, en las instalaciones del Multideportivo El Sarape.

La actividad se llevará a cabo de las 9:00 a las 13:00 horas, con el propósito de mostrar el trabajo y las habilidades desarrolladas por alumnas y alumnos de los distintos talleres que se imparten en estos espacios.

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Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social, informó que durante la exposición se ofrecerán artículos de manualidades, belleza, repostería, globoflexia y tejido, entre otros productos.

“Invitamos a todas las familias saltillenses a asistir y apoyar a nuestras alumnas y alumnos”, expresó.

Además, el evento contará con la participación del DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo, mediante la unidad móvil de Amor en Movimiento, donde se brindarán servicios gratuitos de salud.

Entre las atenciones disponibles se encuentran optometrías, audiometrías y servicios dentales, así como la entrega de glucómetros y baumanómetros para las personas que requieran monitorear sus niveles de azúcar en la sangre o presión arterial.

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Para acceder a estos servicios, las personas interesadas deberán presentar copias de una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y CURP. En el caso de menores de edad, se solicitará únicamente la copia de la CURP.

Las autoridades indicaron que es necesario llevar un juego de copias por cada servicio que se solicite.

El Multideportivo El Sarape se localiza en la calle Guacali, sin número, en la colonia Las Teresitas, al sur de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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