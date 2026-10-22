Llevarán música sacra a la Catedral de Saltillo con obras de Vivaldi y Haydn

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Saltillo
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    Llevarán música sacra a la Catedral de Saltillo con obras de Vivaldi y Haydn
    La Catedral de Santiago Apóstol será sede del concierto de música sacra programado dentro del Festival Ánimas del Desierto 2026. CORTESÍA

El concierto del Festival Ánimas del Desierto será este viernes 23 de octubre, a las 20:00 horas, con solistas, coro y orquesta

La Catedral de Santiago Apóstol de Saltillo será escenario este viernes 23 de octubre de un concierto de música sacra que reunirá dos obras del repertorio clásico: el Stabat Mater, de Antonio Vivaldi, y la Misa núm. 11 en re menor, Hob. XXII:11, conocida como Lord Nelson, de Joseph Haydn.

La presentación forma parte del Festival Ánimas del Desierto 2026 y contará con la participación del contratenor Luis Pérez Karo, solistas y el coro de la Compañía de Ópera de Saltillo, así como de la Orquesta Metropolitana de Saltillo.

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La dirección musical estará a cargo de Alejandro Reyes-Valdés, quien participará como director invitado.

El concierto está programado para las 20:00 horas en el recinto religioso, donde las características arquitectónicas y acústicas acompañarán la interpretación de ambas composiciones, representativas de la música vocal sacra de los siglos XVIII y XIX.

El Stabat Mater de Vivaldi es una obra de carácter religioso centrada en el sufrimiento de María ante la crucifixión de Jesús, mientras que la misa de Haydn, conocida como Lord Nelson, destaca por su intensidad dramática y su tratamiento coral y orquestal.

La actividad se realiza en colaboración con instituciones culturales y autoridades estatales, como parte de la programación del festival, que integra distintas expresiones artísticas en torno a las tradiciones y la identidad cultural de la región.

Con esta presentación, la Catedral de Santiago Apóstol se incorpora a la agenda de actividades culturales de Saltillo, con un programa que vincula la música clásica, el patrimonio religioso y la experiencia espiritual.

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