Lo que las infancias enseñaron a Likabet, la artista que encontró en el papel una forma de contar historias en Saltillo

Hay respuestas que un artista no encuentra en un estudio, una galería o un museo. A veces aparecen en un salón lleno de hojas de papel, tijeras y colores, cuando un niño responde con naturalidad una pregunta que parecía sencilla. ”Es como cuando tú tienes dos caminos y tienes que ir por uno, pero tu corazón tiene que ir por el otro”. Esa fue la definición de intuición que Paulo, uno de los participantes del taller que la artista visual Elizabeth Tinoco, mejor conocida como Likabet, impartió durante el Festival Internacional de las Artes de Saltillo (FINA), le regaló sin saberlo. Desde entonces, reconoce, repite aquella frase cada vez que puede.

”Obvio me sentí conmovida y lo cuento a cada rato”, comparte entre risas. La anécdota resume buena parte de lo que significó para ella regresar a Saltillo, ahora no para presentar una exposición, sino para compartir durante tres días un taller de Paper Art & Design con niñas y niños. DEL PAPEL A LAS HISTORIAS Originaria de Guanajuato, Likabet encontró en el papel mucho más que un material de trabajo. Ahí descubrió la posibilidad de dar volumen y movimiento a los personajes e historias que antes sólo habitaban sus dibujos.

”Likabet es un personaje que nace de la necesidad de darle vida a mis dibujos e historias a través del volumen y el movimiento, y el papel fue el material que me permitió desarrollar estas obras porque es accesible y es fácil interactuar con él”, explica. Su trabajo la ha llevado a desarrollar esculturas e instalaciones de papel, además de exposiciones donde aborda temas como el territorio, la memoria o el medio ambiente. Sin embargo, asegura que su faceta como tallerista no compite con la artística; por el contrario, ambas se complementan. ”Ha sido muy divertido cambiar mi faceta de artista a tallerista y viceversa, precisamente porque, aunque trabajo con papel, la expresión es distinta. Pienso que para ambos rumbos tengo la libertad de abordar cualquier tema y eso es lo que me da más tranquilidad; no tengo que elegir entre alguno”. APRENDER DE QUIENES APENAS EMPIEZAN Aunque el objetivo del taller era acercar a las infancias al arte mediante mecanismos de papel y libros pop-up, la experiencia también terminó transformando a la propia artista. Dice que siempre vuelve a casa con nuevas ideas al observar cómo los niños resuelven un mismo ejercicio desde perspectivas completamente distintas. Pero lo que más permanece son los momentos espontáneos. Recuerda, por ejemplo, a un niño que al principio evitaba hablar con los demás y que, conforme avanzó el taller, reunió el valor para acercarse a otro participante y preguntarle simplemente: “¿Quieres ser mi amigo?”. También recuerda cómo compartían el lunch sin necesidad de que alguien se los pidiera. ”La nobleza de su ser me sorprende y me enseña un montón” , afirma.

Esa convivencia, añade, ha cambiado incluso la manera en que crea su propia obra. ”Es un hecho que dar talleres infantiles ha cambiado la forma en la que veo y me relaciono con mi entorno y, por consiguiente, la creación de mi obra. Algo que admiro mucho de las niñas y los niños es la libertad que tienen para crear”. MÁS QUE “MANUALIDADES” Para Likabet, uno de los mayores retos sigue siendo romper la idea de que el arte para niñas y niños consiste únicamente en hacer manualidades. Considera que esa percepción termina minimizando una herramienta que también puede convertirse en un canal de expresión emocional y en una forma de fortalecer habilidades que acompañarán a las personas durante toda la vida. ”Se tiene la creencia de que un niño o una niña con mucha creatividad ‘hace manualidades’, y el término tiende a ser demeritado cuando realmente puede estar usando esto como un canal de expresión emocional”.

A su juicio, acercar el arte desde edades tempranas genera beneficios emocionales, físicos y cognitivos, además de fortalecer la comunicación y la identidad cultural. ”Una ciudad que deja de fomentar el arte a nivel infantil se pierde de estos beneficios y de una mayor conciencia emocional. Incluso funciona de forma terapéutica, además de facilitar la comunicación y fortalecer la identidad cultural, algo que finalmente impacta a largo plazo”. UN REGRESO PENDIENTE Tras concluir su participación en el FINA, la artista ya prepara su próxima exposición individual en Guanajuato y busca abrir nuevas oportunidades para llevar su trabajo a otros espacios. Sin embargo, asegura que el norte del país sigue siendo un territorio que desea explorar.

”Tengo en mis planes preparar mi próxima exposición individual en la ciudad de Guanajuato y, si tengo oportunidad, tocar puertas en otros horizontes. Aun así, el norte de México es un territorio que quiero seguir explorando y, sin duda, volver a Saltillo en algún momento. Espero que la vida me permita continuar acercándome con las infancias y, de manera paralela, seguir creando.”

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