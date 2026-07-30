¡Orgullo de Coahuila! Homenajean a Vivir Quintana en Los Ángeles como compositora

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    ¡Orgullo de Coahuila! Homenajean a Vivir Quintana en Los Ángeles como compositora
    Legado. La compositora lagunera fue ovacionada por colegas y seguidores durante la ceremonia en la que una sala de composición fue nombrada en su honor. FOTO: CUARTOSCURO/FACEBOOK@Expo Compositores Foundation

La cantautora lagunera fue reconocida por la Expo Compositores Foundation al bautizar una sala de composición con su nombre dentro del recinto ‘El Hogar del Compositor’

La voz, el talento y las letras de la coahuilense Vivir Quintana le valieron un nuevo reconocimiento, esta vez en Estados Unidos, donde su trayectoria como cantautora fue homenajeada por la Expo Compositores Foundation.

De acuerdo con la propia artista lagunera, hace unos días formó parte de la ceremonia organizada por dicha fundación, la cual dedicó una de sus salas de composición para reconocer la trayectoria y el impacto musical de la originaria de Coahuila.

“Gracias por esta aventura junto a colegas que quiero y admiro mucho”, escribió la cantautora en sus redes sociales, acompañando el mensaje con fotografías y videos del emotivo momento.

¿QUÉ HIZO VIVIR QUINTANA?

Además de inaugurar el aula que llevará su nombre, Quintana ofreció una presentación en vivo, en la que demostró su talento con la guitarra, su voz y la pluma que ha dado vida a canciones que han marcado a toda una generación.

“Estamos honrados y emocionados de confirmar que la gran Vivir Quintana nos acompañará en la inauguración oficial de ‘El Hogar del Compositor’”, escribió la Expo Compositores Foundation en sus redes sociales para anunciar la participación de la coahuilense.

Durante el evento, decenas de seguidores solicitaron autógrafos y fotografías a la cantante, además de ovacionarla durante su participación. En su mensaje, Quintana hizo un llamado para que surjan nuevas cantautoras y compartan su talento.

“Muy honrada y siempre mi compromiso va a ser hacer canciones que nos toquen el corazón, que nos toquen la conciencia. Nosotras tenemos que contar la historia del amor, la historia del mundo”, expresó la artista.

‘El Hogar del Compositor’ es un centro integral, refugio y espacio de apoyo inaugurado el 23 de julio de 2026 en Los Ángeles, California, por la Expo Compositores Foundation, con el objetivo de brindar bienestar, herramientas y mentoría a compositores y músicos.

https://vanguardia.com.mx/show/encabezan-p-o-d-y-division-minuscula-el-brujas-fest-en-su-tercera-edicion-EH22526002

Al evento también asistieron otras figuras de la música como Beto Cuevas, El Dasa y Lorenzo Méndez, entre otros.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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