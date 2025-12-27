Localizan a persona sin vida en la Alameda Zaragoza de Saltillo

Saltillo
/ 27 diciembre 2025
    Localizan a persona sin vida en la Alameda Zaragoza de Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo.

Autoridades presumen muerte por causas naturales; el cuerpo no portaba identificación

El cuerpo de un hombre de entre 45 y 55 años fue localizado sin vida en las inmediaciones de la Alameda Zaragoza, en Saltillo, tras un reporte recibido por las autoridades vía radio.

Aunque inicialmente se sospechaba que el cadáver podría haber permanecido en el sitio por varios días, los oficiales descartaron esta posibilidad debido a que los restos no presentaban signos de descomposición. De acuerdo con las primeras indagatorias en el lugar del hallazgo, se estima que el fallecimiento pudo ser consecuencia de un infarto o una congestión alcohólica, dadas las condiciones observadas.

Los elementos de seguridad señalaron que el occiso no presentaba características de una persona en situación de calle, ya que su vestimenta y calzado se encontraban en buen estado y sin daños visibles. Debido a que el sujeto no portaba documentos de identidad entre sus pertenencias, las autoridades locales presumen que podría tratarse de una persona foránea que se encontraba de paso por la ciudad.

Hasta el momento, el individuo permanece en calidad de desconocido, por lo que se espera que en las próximas horas se realicen las diligencias necesarias para lograr su identificación y dar aviso a sus familiares.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

