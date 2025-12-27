Localizan a persona sin vida en la Alameda Zaragoza de Saltillo

El cuerpo de un hombre de entre 45 y 55 años fue localizado sin vida en las inmediaciones de la Alameda Zaragoza, en Saltillo, tras un reporte recibido por las autoridades vía radio.

Aunque inicialmente se sospechaba que el cadáver podría haber permanecido en el sitio por varios días, los oficiales descartaron esta posibilidad debido a que los restos no presentaban signos de descomposición. De acuerdo con las primeras indagatorias en el lugar del hallazgo, se estima que el fallecimiento pudo ser consecuencia de un infarto o una congestión alcohólica, dadas las condiciones observadas.

Los elementos de seguridad señalaron que el occiso no presentaba características de una persona en situación de calle, ya que su vestimenta y calzado se encontraban en buen estado y sin daños visibles. Debido a que el sujeto no portaba documentos de identidad entre sus pertenencias, las autoridades locales presumen que podría tratarse de una persona foránea que se encontraba de paso por la ciudad.

Hasta el momento, el individuo permanece en calidad de desconocido, por lo que se espera que en las próximas horas se realicen las diligencias necesarias para lograr su identificación y dar aviso a sus familiares.