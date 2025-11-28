Incendio y explosión por pirotecnia en casa de Nuevo León deja una persona sin vida

    Un incendio y explosión aparentemente causado por pirotecnia mantiene una moviización la noche de este viernes en los límites de Apodaca y Pesquería, Nuevo León. FOTO: CORTESÍA

Entre las afectaciones materiales, se encuentran daños severos a cuatro propiedades alcanzadas

MONTERREY, NL.- Un incendio y explosión, aparentemente causado por pirotecnia, mantiene una movilización la noche de este viernes en los límites de Apodaca y Pesquería, Nuevo León. Al momento, se ha confirmado la muerte de una persona y cinco más lesionados.

Los hechos fueron reportados por Protección Civil del estado en una vivienda de la calle Olmo Siberiano número 510 en la colonia Los Olmos en Pesquería.

Hasta el momento, se reporta como cinco la cifra de personas lesionadas en estado crítico, entre ellos una menor de edad; así como el lamentable fallecimiento de una persona.

Entre las afectaciones materiales, se encuentran daños severos a cuatro propiedades alcanzadas por el incendio y la explosión en Pesquería.

En el lugar trabajan cuerpos de auxilio en sofocar el incendio, así como en una fuga de gas. Los equipos de trabajo para sofocar el fuego es gracias a la coordinación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gas Natural, así como los servicios de Bomberos Nuevo León, junto a Agua y Drenaje de Monterrey (AyDMTY),

Cabe destacar que se trata de datos preliminares, falta que autoridades informen sobre el hecho.

