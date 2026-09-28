Localizan cadáver en baldío de Ramos Arizpe

Tirado debajo de un huizache, en un terreno baldío y en avanzado estado de descomposición, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, quien hasta el momento permanece sin identificar.

La víctima aparentaba tener entre 35 y 40 años de edad y vestía un pantalón de mezclilla azul y una sudadera de color rojo.

El hallazgo ocurrió cerca de las 4:30 de la tarde, luego de que habitantes de las calles Cerro de las Vallas y Cerro de las Tinajas, en la colonia Haciendas, reportaran la presencia de olores fétidos provenientes de un terreno ubicado en el sector.

De acuerdo con los vecinos, los olores provenían de un predio que colinda con los patios de varios inmuebles y que, debido a la intensidad, ya resultaban insoportables para quienes habitan en los alrededores.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y realizaron un recorrido de búsqueda dentro del terreno, el cual también tiene conexión hacia el bulevar Manuel Acuña.

Durante el rastreo, los oficiales localizaron debajo de un árbol y cerca de una bolsa de plástico el cuerpo sin vida del hombre, cuyo estado de descomposición era avanzado.