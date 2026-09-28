Localizan cadáver en baldío de Ramos Arizpe
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El hallazgo ocurrió en la colonia Las Haciendas
Tirado debajo de un huizache, en un terreno baldío y en avanzado estado de descomposición, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, quien hasta el momento permanece sin identificar.
La víctima aparentaba tener entre 35 y 40 años de edad y vestía un pantalón de mezclilla azul y una sudadera de color rojo.
El hallazgo ocurrió cerca de las 4:30 de la tarde, luego de que habitantes de las calles Cerro de las Vallas y Cerro de las Tinajas, en la colonia Haciendas, reportaran la presencia de olores fétidos provenientes de un terreno ubicado en el sector.
De acuerdo con los vecinos, los olores provenían de un predio que colinda con los patios de varios inmuebles y que, debido a la intensidad, ya resultaban insoportables para quienes habitan en los alrededores.
Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y realizaron un recorrido de búsqueda dentro del terreno, el cual también tiene conexión hacia el bulevar Manuel Acuña.
Durante el rastreo, los oficiales localizaron debajo de un árbol y cerca de una bolsa de plástico el cuerpo sin vida del hombre, cuyo estado de descomposición era avanzado.
El hallazgo también fue observado por algunos vecinos de la zona, quienes señalaron ante las autoridades que no reconocían a la víctima. De manera preliminar, algunos habitantes consideraron que podría tratarse de una persona en situación de calle, aunque esta información tendría que ser confirmada por las autoridades.
Posteriormente, los habitantes fueron retirados del área y el sitio quedó completamente acordonado por detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron con las diligencias correspondientes.
Al lugar también acudió personal de Servicios Periciales para realizar el procesamiento de la escena y recabar los indicios que pudieran ayudar a establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.
De manera preliminar se informó que el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia; sin embargo, esta situación tendría que ser confirmada mediante los estudios correspondientes.
Una vez concluidas las primeras diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.
El hombre permanecerá en las instalaciones forenses en calidad de no identificado, mientras las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que algún familiar acuda a realizar el reconocimiento y reclamación legal del cuerpo.