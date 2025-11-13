Capufe el responsable de Los Chorros; proyectan obra de $1,500 millones de pesos

Tanech Sánchez, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de Coahuila, aclaró que la responsabilidad de la problemática en el tramo carretero de Los Chorros recae en Caminos y Puentes Federales (Capufe). El funcionario señaló que la gestión de recursos es clave para iniciar los trabajos de mejora en esta peligrosa zona de Arteaga.

La constante preocupación por la seguridad en esta vía ha provocado reuniones con la alcaldesa de Arteaga, legisladores y otros sectores. Sánchez indicó que han colaborado para facilitar los trámites necesarios, pero la inversión federal no está contemplada en su área.

El funcionario puntualizó la necesidad de recursos para la rectificación, afirmando que “se habla de una cantidad de mil 500 millones de pesos” para la obra. Sin embargo, precisó que “si se tuviera una cantidad no total, se podría comenzar para el tema” de los primeros estudios.

El problema de seguridad no es solo estructural, sino también de imprudencia vial por parte de los operadores de carga pesada, según los datos recabados por la dependencia. Los percances en la zona se registran tanto en la bajada como en el ascenso de la pendiente.

Sánchez explicó que en el lugar “los transportistas viajan a una velocidad verdaderamente acelerada, cargados, embajada”. También señaló que “si hay accidentes por alcance de subida, es porque hay mucha imprudencia”.

Ante la falta de recursos inmediatos para la rectificación total, el enfoque de la SICT se centra en la prevención y la coordinación a corto plazo. El funcionario considera esencial el esfuerzo conjunto de las corporaciones de seguridad para reducir los incidentes.

La estrategia es “sostener las pláticas con la alcaldesa, con las autoridades, es un tema de seguridad”, indicó. Añadió que se debe “abonar mucho en la prevención, la buena señalización, campañas de concientización y quizá el que haya —sí claro, la hay— también de policía municipal”.

Respecto a los constantes embotellamientos en la carretera libre Saltillo-Monterrey, la SICT ha concentrado sus esfuerzos en buscar alternativas viales. Esto ocurre principalmente cuando se presenta un percance que satura el tráfico.

Para mitigar la congestión, se han establecido reuniones con la Guardia Nacional y los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe. El objetivo es identificar “vías alternas para que, cuando haya un percance, tengamos una vía alterna que permita que no se congestione tan fuertemente” la carretera.