‘Los de Coahuila son las y los mejores maestros de todo el País’, dice el gobernador Manolo Jiménez

En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó junto a integrantes de la Sección 5 del SNTE la entrega de más de 300 preseas magisteriales a docentes con 30, 40 y 50 años de servicio, además de reconocimientos por labor extraordinaria en beneficio de sus comunidades. Durante la ceremonia, el mandatario estatal destacó la vocación, compromiso y entrega de las maestras y maestros homenajeados, al señalar que su trabajo ha sido fundamental en la formación de generaciones y en el desarrollo de Coahuila.

“Es toda una vida dedicada a esta profesión, a la comunidad y a impactar positivamente en nuestros municipios y en nuestro estado”, expresó. Jiménez Salinas afirmó que no existe una sociedad fuerte ni desarrollada sin el respaldo del magisterio, por lo que reconoció el papel de las y los docentes en la construcción de comunidades más sólidas y con mayores oportunidades.

Asimismo, destacó que en Coahuila se impulsa permanentemente el trabajo en equipo y la coordinación entre autoridades y organizaciones sindicales para fortalecer la educación y mejorar la calidad de vida de la población. El secretario de Educación estatal, Emanuel Garza Fishburn, señaló que junto a las secciones magisteriales se ha consolidado una relación de colaboración y confianza a favor de las y los trabajadores de la educación. “Con esta ceremonia solemne reconocemos y agradecemos estas grandes trayectorias de vida y de contribución al servicio de nuestras comunidades educativas”, expresó.

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció la vocación y compromiso del magisterio coahuilense, mientras que Everardo Padrón García, secretario general de la Sección 5 del SNTE, destacó el trabajo coordinado que mantiene el sindicato con el Gobierno del Estado. En el evento también estuvieron presentes representantes del Poder Legislativo, Judicial y autoridades educativas estatales y federales.

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