‘Los de Coahuila son las y los mejores maestros de todo el País’, dice el gobernador Manolo Jiménez

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Saltillo
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    ‘Los de Coahuila son las y los mejores maestros de todo el País’, dice el gobernador Manolo Jiménez
    El gobernador Manolo Jiménez destacó la importancia del magisterio en el desarrollo social y educativo de Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

Más de 300 integrantes del magisterio recibieron preseas por décadas de servicio y labor comunitaria

En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó junto a integrantes de la Sección 5 del SNTE la entrega de más de 300 preseas magisteriales a docentes con 30, 40 y 50 años de servicio, además de reconocimientos por labor extraordinaria en beneficio de sus comunidades.

Durante la ceremonia, el mandatario estatal destacó la vocación, compromiso y entrega de las maestras y maestros homenajeados, al señalar que su trabajo ha sido fundamental en la formación de generaciones y en el desarrollo de Coahuila.

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“Es toda una vida dedicada a esta profesión, a la comunidad y a impactar positivamente en nuestros municipios y en nuestro estado”, expresó.

Jiménez Salinas afirmó que no existe una sociedad fuerte ni desarrollada sin el respaldo del magisterio, por lo que reconoció el papel de las y los docentes en la construcción de comunidades más sólidas y con mayores oportunidades.

$!Autoridades estatales, sindicales y municipales participaron en la ceremonia conmemorativa por el Día del Maestro.
Autoridades estatales, sindicales y municipales participaron en la ceremonia conmemorativa por el Día del Maestro. HOMERO SÁNCHEZ

Asimismo, destacó que en Coahuila se impulsa permanentemente el trabajo en equipo y la coordinación entre autoridades y organizaciones sindicales para fortalecer la educación y mejorar la calidad de vida de la población.

El secretario de Educación estatal, Emanuel Garza Fishburn, señaló que junto a las secciones magisteriales se ha consolidado una relación de colaboración y confianza a favor de las y los trabajadores de la educación.

“Con esta ceremonia solemne reconocemos y agradecemos estas grandes trayectorias de vida y de contribución al servicio de nuestras comunidades educativas”, expresó.

$!Más de 300 docentes de la Sección 5 fueron reconocidos por su trayectoria y años de servicio en Coahuila.
Más de 300 docentes de la Sección 5 fueron reconocidos por su trayectoria y años de servicio en Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció la vocación y compromiso del magisterio coahuilense, mientras que Everardo Padrón García, secretario general de la Sección 5 del SNTE, destacó el trabajo coordinado que mantiene el sindicato con el Gobierno del Estado.

En el evento también estuvieron presentes representantes del Poder Legislativo, Judicial y autoridades educativas estatales y federales.

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