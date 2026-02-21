SIGLO XVII

La imagen en la pantalla no es fácil de leer. Los documentos tienen más de tres siglos y la letra procesal, esa escritura colonial que enlaza sílabas donde no hay espacios, no facilita las cosas. Hago un esfuerzo por desatar esas ligaduras a veces imposibles de descifrar. Después de cierto tiempo adquiero práctica, poco a poco los registros de los últimos guachichiles comienzan a volverse legibles.

Después de varios días de leer y procesar más de 500 nombres, aparece: Juana, 57 años, india guachichila. Fallece el 30 de enero de 1670. Después de esa fecha, las palabras guachichil y guachichila no volverán a aparecer después de ese año. Ella fue la última de su pueblo. Al menos la última en registrar su muerte. Después de Juana, vino el silencio y el olvido de los nativos de esta región.

El Libro I de defunciones de San Esteban de la Nueva Tlaxcala abarca 175 años, de 1632 a 1712. Por alguna razón, los registros empiezan 41 años después de la fundación del pueblo tlaxcalteca. La primera defunción se registra el 7 de abril de 1632 y el año cierra el 28 de diciembre, el presente informe abarca hasta 1673. El fraile a cargo de los asientos en el libro fue Phelipe Hernández.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Historia de la ciudad contada desde sus callejones

EL COMIENZO Y EL FIN

En 1632 hay un brote epidémico, hay un repunte en las muertes. Ese año, de abril a diciembre, fallecieron 55 personas: 34 tlaxcaltecas, 20 guachichiles y 1 otomí. Entre ellos, tres jefes de ranchería guachichiles. El 20, 24 y 26 de junio aparecen: Lucía, Bernardino y María. Las tres entradas registran el mismo cargo: jefa y jefe de ranchería. Ahí está la prueba. Las mujeres guachichiles no solo fueron guerreras. También tuvieron roles de líderes de sus comunidades.

En las entradas se pueden leer: nombre, edad, etnia, estado civil. Al correr de los años el fraile empieza a anotar la causa de la muerte por sugerencias de los visitadores llegados del Obispado de Guadalajara. Leerlos y entenderlos es entender los primeros años del pueblo tlaxcalteca que coexistía con otras etnias: chichimecas, tarascos, tetecoras, un individuo de Cuahuila, hasta un natural de Campeche. Las condiciones que atravesaron los primeros pobladores fueron terribles, una lucha constante entre la vida y la muerte, las enfermedades como la viruela, sarampión, tifo, diezmaron cientos.

QUIÉNES ERAN LOS GUACHICHILES

Para entender lo que se perdió en enero de 1670, registro del último guachichil, conviene saber quiénes eran los guachichiles. Su nombre viene del náhuatl y significa ‘los del bonete rojo’: los mexicas los bautizaron así por su costumbre de teñirse el cabello y la cabeza con un rojo brillante. Eran uno de los seis pueblos de la gran nación chichimeca; su territorio de movilidad abarcaba desde los hoy estados de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León.

Las crónicas coloniales los describen como gente de complexión alta y robusta. Los hombres adultos medían alrededor de 1.70 metros y las mujeres de 1.60, correosos, delgados y una constitución física adaptada a una vida de desplazamiento constante en uno de los entornos más duros y hostiles que existen: el desierto. Cazaban en grupos pequeños.

SOBRE LOS GUACHICHILES

El historiador Carlos Manuel Valdés, el mayor experto sobre los guachichiles, señaló en una entrevista lo siguiente: “en el siglo XVII, un sacerdote ilustrado publicó en Perú un libro sobre los indios de América; cuando habla de los guachichiles, los colocó entre las seis etnias más temibles del continente americano. En 1737, el padre José Arlegui los describió como aliados del demonio”. Que los cronistas coloniales los retrataran así no es extraño: los guachichiles representaban lo opuesto a los planes de los españoles. Un pueblo que prefería la libertad al orden impuesto.

La historia de la nación guachichil, tal como se desprende de las páginas del antiguo Libro de Charcas (1586-1663), Guachichiles y Franciscanos, del hace poco fallecido Lucas Martínez, nos dice: no es la de un grupo unificado bajo un solo mando, sino la de un vasto y complejo mosaico de parcialidades vinculadas por la lengua, la cultura y un territorio inmenso. El término ‘nación’ fue, en realidad, una categoría utilizada por la administración virreinal para intentar clasificar y dar orden a estas poblaciones que se encontraban en constante movilidad.

A través de los registros franciscanos es posible distinguir catorce grupos principales que recorrían la geografía del norte. Los negritos fueron de los más presentes en las crónicas, habitando el valle de Matehuala, el paraje de la Sierpe y la ranchería de Hipoa. En las alturas de la Sierra de Río Blanco, en lo que hoy es el sur de Nuevo León, se encontraban los vocalos (o bocala), recordados como el último gran reducto de esta nación hacia mediados del siglo XVII.

TE PUEDE INTERESAR: Los hijos pródigos de San Esteban: Don Andrés del Saltillo... charlas con don Martín de la Cruz

Otros grupos marcaban su presencia en puntos estratégicos: los borrados se movían entre las sierras de Matehuala y el Nuevo Reino de León, mientras que los rayados habitaban las fronteras cercanas al valle de Saltillo. Estos últimos, aunque compartían lengua con los guachichiles, mantenían con ellos conflictos territoriales frecuentes que terminaban en enfrentamientos.

El Libro de Charcas también rescató del olvido a los bosales o bozales, registrados hacia 1622, y a los tocas, mencionados en Matehuala en 1648. Más al norte, los alazapas merodeaban cerca de Monterrey. Hacia el Potosí y San Juan de Vanegas tenían su asiento los juquialán, y desde las tierras de Jaumave llegaban los pisones.

Los guachichiles mantuvieron una resistencia activa durante cincuenta años hasta la pacificación lograda por el capitán Miguel Caldera a finales del siglo XVI. Esta lucha fue una respuesta directa a la invasión de su territorio por parte de conquistadores y mineros en la región de Mazapil, Zacatecas.

Vivían en rancherías o campamentos que cambiaban de lugar, formados por bandas de entre 60 y 100 personas, entre 12 y 20 familias. Solían establecerse cerca de fuentes de agua en planicies y montañas. Su sustento dependía de los ciclos de la naturaleza: se alimentaban de mezquite durante tres o cuatro meses al año y de tuna, blanca y colorada, durante casi ocho meses.