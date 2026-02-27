Libro de Defunciones del Pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala

El 1 de abril de 1632, un franciscano tomó la pluma y escribió: “Memoria de los indios que han muerto en este Pueblo de S. Esteban del Saltillo”. Con esa frase arrancó uno de los documentos demográficos más antiguos conservados para el noreste de México. El libro I cubre hasta el año de 1807, he tomado una muestra de 38 años que va de 1632 a 1670, donde se registran 578 muertes. En los primeros años ni siquiera aparece la firma del fraile doctrinero; quizás el número de muertes de ese año hizo que comenzara el registro de manera tardía. Hay muchos saltos de días, meses y años: probablemente el libro no esté completo y se componga de partes de otros que se perdieron. Aun así, es uno de los documentos de este tipo más antiguos conservados en el noreste. En la vecina villa de Santiago del Saltillo, el primer libro de difuntos data de 1745, justo cuando empezó a erigirse el templo de Santiago Apóstol, hoy Catedral de Santiago. TE PUEDE INTERESAR: Los últimos guachichiles En este libro están registrados los que morían, cuándo, al pasar el tiempo se anotaron las causas. Es una ventana a la vida cotidiana que los grandes documentos coloniales casi nunca ofrecen. Hay una tentación, cuando se trabaja con registros históricos, de convertir a las personas en datos. Pero detrás de cada número hay alguien que tuvo un nombre. Pascuala Guachichila tenía veinte años cuando murió en junio de 1632. Una viuda murió sin dejar testamento porque era pobre. Cada una de estas personas merece más que una celda en una tabla de datos. SAN ESTEBAN DE LA NUEVA TLAXCALA Fundado en 1591 como parte de una política de la Corona para pacificar el norte. La idea fue traer familias tlaxcaltecas, indios aliados de la conquista, y asentarlos en el valle de Saltillo, los caracterizaba fama de guerreros y buenos labradores, su presencia fue planeada para defenderse de los ataques de la indios nómadas de la región. El pueblo creció, se construyó un convento franciscano, después de 41 años empezaron los registros de difuntos. El pueblo se organizó en cinco barrios: San Esteban, también llamado barrio de la Candelaria; Santa Ana; San Buenaventura; La Purísima Concepción y La Purificación. Cada barrio era una unidad social propia con su identidad y su patrono(a). El censo de población de 1622, registró 88 guachichiles y 400 tlaxcaltecas. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Historia de la ciudad contada desde sus callejones San Esteban no era una comunidad igualitaria. En la cima estaban los indios principales, descendientes de los linajes nobles de Tlaxcala, la misma nobleza que había pactado la alianza con Hernán Cortés décadas antes: solo ellos podían ser gobernadores, usar el título de “Don” y portar armas a caballo, privilegios que en el siglo XVII muy pocos tenían. Figuras como Buenaventura de Paz, nieto de Xicoténcatl, o Andrés del Saltillo, maestro de escuela y de capilla, representaban a esta élite. Debajo, estaban los macehuales: agricultores, artesanos y albañiles que construyeron el convento y cultivaban la tierra. La Corona española había otorgado a los tlaxcaltecas del norte el rango perpetuo de hidalgos, libres de tributo, con privilegios que a veces superaban a los de colonos españoles pobres de la vecina villa de Santiago del Saltillo, lo que generaba envidia entre vecinos que los separaba tan solo una acequia. 1632: EL PRIMER AÑO El primero en la lista es Martín, un indio guachichil muerto el 7 de abril de 1632. El fraile no anotó causa ni edad. Solo el nombre, la etnia y la fecha. Los primeros cuatro muertos son todos guachichiles: Martín, Juan, el niño Joan y Francisca, todos en el mes de abril. Eran el grupo más vulnerable: sin la red de parentesco y protección que gozaban los tlaxcaltecas, sin el arraigo comunitario de pertenecer a un barrio organizado, la mayoría los confinaron en rancherías. Los guachichiles eran los que estaban en el margen del margen. En mayo, la muerte cruzó el umbral y los tlaxcaltecas empezaron a morir. Mayo de 1632 es un mes que duele leer. Un párvulo llamado Miguel. Nicolás, seis años. Diego, cuatro años. María Guachichila, también cuatro años. Otras niñas de dos meses, todas guachichiles. Juana, viuda, cuyo apellido el escribano dejó en blanco con tres puntos suspensivos. Al final del mes, otro niño llamado Miguel. Ocho muertos en un solo mes; cinco de ellos, niños menores de diez años. En julio la acumulación se desbordó: en pocos días murieron más de diez personas. El 10 de ese mes murieron, en el mismo registro, un bebé guachichil de nueve meses llamado Joan.

Don Gregorio Gutiérrez había sido gobernador de San Esteban dos veces y regidor en 1626, 1627 y 1630. Hombre poderoso de su comunidad, el puente entre San Esteban y las instituciones coloniales del Saltillo, el mediador de conflictos. La muerte no distinguió entre él y los lactantes. Al cerrar el año, el libro sumaba 44 entradas. Tlaxcaltecas y guachichiles, jefes de rancherías, niños, recién nacidos que no alcanzaron a ver un día completo, mujeres jóvenes como Pascuala Guachichila, de veinte años, o Elena Guachichila, de cuarenta. El libro no preguntaba por qué. Eso vendría después, cuando en sus páginas empezarían a aparecer palabras oscuras, casi olvidadas: tabardillo, garrotillo, Cocoliztli, postema, cámaras, esquinencia. Nombres que hoy no dicen nada. En ese entonces significaron muerte. DIVERSIDAD ÉTNICA Junto a los tlaxcaltecas, el libro registra una variedad de naciones que muestran a San Esteban como un lugar de residencia y tránsito. Los guachichiles eran el segundo grupo más documentado, presentes desde 1632 y durante décadas: eran los habitantes originales del valle de Saltillo. Juan, guachichil, murió en 1657 a los 90 años, dato poco común en un registro lleno de muertes tempranas. Los chichimecas aparecen en la década de 1630 con nombres castellanos, Diego, Pablo, María, identidades que el sistema colonial comenzaba a desplazar; fueron siete en total y desaparecen del registro después de marzo de 1635. Los tetecoras, documentados en la década de 1660, eran en su mayoría niños cautivos traídos de "la presa que hicieron los naturales de este pueblo en Cuaguila", la región que hoy corresponde a Monclova: botines de guerra arrancados de sus familias en campañas conducidas por los propios tlaxcaltecas de San Esteban. Murieron aquí, lejos de los suyos. Juan, un tarasco de 60 años venido de tierras michoacanas, aparece sin explicación de cómo llegó. Una niña llamada Bárbara, de nación borrada, grupo nómada de la región sur de Saltillo y Monterrey, aparece en 1633. Los borrados y rayados, para muchos historiadores el mismo grupo. También hay registros de personas de regiones de los hoy estados de Sinaloa, Campeche y San Luis Potosí. El más longevo de todos fue Diego, de nación peruleña, muerto en 1666 a los 93 años. Los peruleños eran un grupo nómada de la región central de Coahuila. Diego había visto llegar a los colonizadores, sobrevivido epidemias que diezmaban a sus vecinos y hermanos al final de su larga vida terminó en San Esteban. Juan guachichil de 90 y Diego el peruleño de 93: vieron cómo los suyos fueron desapareciendo.