Luis Arizpe Jiménez: ‘Saltillo no me debe nada; soy yo quien le debo todo’

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    Luis Arizpe Jiménez: ‘Saltillo no me debe nada; soy yo quien le debo todo’
    Luis Arizpe Jiménez: ‘Saltillo no me debe nada; soy yo quien le debo todo’
    Arizpe Jiménez fue distinguido por su participación en organismos empresariales, proyectos sociales y acciones a favor de la comunidad saltillense. HOMERO SÁNCHEZ

El empresario fue distinguido en la categoría en vida de la Presea Saltillo por su trayectoria en el sector productivo y su participación en organismos empresariales, educativos y de asistencia social

En el marco del 449 aniversario de la ciudad, el empresario Luis Arizpe Jiménez recibió la Presea Saltillo 2026 en la categoría En Vida, distinción con la que el Ayuntamiento reconoció una trayectoria marcada por su compromiso con el desarrollo económico, social y educativo de la ciudad.

“Recibo esta presea con gratitud, pero sobre todo con un compromiso de seguir sirviendo a Saltillo, mi ciudad, mientras me alcancen las fuerzas, porque esta ciudad no me debe nada. Soy yo quien le debo todo”, destacó Arizpe al recibir el galardón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/distingue-saltillo-a-sus-referentes-de-trayectoria-y-servicio-colegio-san-jose-luis-arizpe-y-carlos-de-la-pena-recibieron-la-presea-2026-EF22416310

La trayectoria de Arizpe Jiménez ha estado ligada al desarrollo económico de la región a través de la empresa familiar y de organismos empresariales y sociales. A lo largo de su carrera ha presidido Coparmex Coahuila Sureste y Canacintra, además de participar en consejos ciudadanos y educativos enfocados en el crecimiento de Saltillo.

$!El empresario destacó que el reconocimiento representa un compromiso para seguir sirviendo a Saltillo.
El empresario destacó que el reconocimiento representa un compromiso para seguir sirviendo a Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ

Como presidente del Patronato de la Cruz Roja impulsó la construcción de la actual sede en el centro metropolitano, una obra realizada con el respaldo de empresarios y ciudadanos para responder al crecimiento de la ciudad. Asimismo, ha colaborado con el Tecnológico de Monterrey en Saltillo y otras instituciones educativas para ampliar las oportunidades para los jóvenes mediante becas.

Durante su mensaje, el empresario atribuyó el reconocimiento a su familia, colaboradores y a las instituciones en las que ha participado a lo largo de su trayectoria. Señaló que el éxito debe estar acompañado por valores como el respeto, la transparencia y la confianza, principios que, afirmó, se construyen diariamente.

Asimismo, reflexionó sobre la importancia de compartir la experiencia adquirida y de asumir la responsabilidad de fortalecer aquello que se recibe. Consideró que las empresas, las instituciones y la propia ciudad forman parte de un legado que corresponde cuidar y entregar en mejores condiciones a quienes continuarán ese trabajo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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