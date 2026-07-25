Luis Arizpe Jiménez: ‘Saltillo no me debe nada; soy yo quien le debo todo’

“Recibo esta presea con gratitud, pero sobre todo con un compromiso de seguir sirviendo a Saltillo, mi ciudad, mientras me alcancen las fuerzas, porque esta ciudad no me debe nada. Soy yo quien le debo todo”, destacó Arizpe al recibir el galardón.

En el marco del 449 aniversario de la ciudad, el empresario Luis Arizpe Jiménez recibió la Presea Saltillo 2026 en la categoría En Vida, distinción con la que el Ayuntamiento reconoció una trayectoria marcada por su compromiso con el desarrollo económico, social y educativo de la ciudad.

La trayectoria de Arizpe Jiménez ha estado ligada al desarrollo económico de la región a través de la empresa familiar y de organismos empresariales y sociales. A lo largo de su carrera ha presidido Coparmex Coahuila Sureste y Canacintra, además de participar en consejos ciudadanos y educativos enfocados en el crecimiento de Saltillo.

Como presidente del Patronato de la Cruz Roja impulsó la construcción de la actual sede en el centro metropolitano, una obra realizada con el respaldo de empresarios y ciudadanos para responder al crecimiento de la ciudad. Asimismo, ha colaborado con el Tecnológico de Monterrey en Saltillo y otras instituciones educativas para ampliar las oportunidades para los jóvenes mediante becas.

Durante su mensaje, el empresario atribuyó el reconocimiento a su familia, colaboradores y a las instituciones en las que ha participado a lo largo de su trayectoria. Señaló que el éxito debe estar acompañado por valores como el respeto, la transparencia y la confianza, principios que, afirmó, se construyen diariamente.

Asimismo, reflexionó sobre la importancia de compartir la experiencia adquirida y de asumir la responsabilidad de fortalecer aquello que se recibe. Consideró que las empresas, las instituciones y la propia ciudad forman parte de un legado que corresponde cuidar y entregar en mejores condiciones a quienes continuarán ese trabajo.