Luz Elena Morales presenta segundo informe legislativo; destaca reformas clave para Coahuila

Ante cientos de asistentes y con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas; del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Miguel Mery Ayup; así como de legisladores, alcaldes y funcionarios estatales, la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, rindió su segundo informe de resultados. Durante su segundo año como diputada del Distrito 13 y titular del Poder Legislativo local, Morales destacó haber mantenido un Congreso de puertas abiertas a la ciudadanía, así como la colaboración con poderes e instituciones que han derivado en reformas y leyes en beneficio de los coahuilenses. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Destaca Luz Elena Morales avances legislativos en 2025 En materia de seguridad, señaló que se fortaleció el marco normativo con un presupuesto histórico para las instituciones del ramo y reformas como la armonización del delito de extorsión. También se actualizó la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar sus facultades y la prevención del delito.

En el ámbito judicial, informó que se aprobaron reformas para garantizar una transición ordenada en el Poder Judicial, además de la toma de protesta de magistradas, magistrados y personas juzgadoras electas. En materia electoral, explicó que se realizó una reforma tras mesas de trabajo con especialistas y actores involucrados. Entre los cambios, mencionó campañas más breves, medidas para fortalecer la equidad en la contienda, la restricción para que deudores de pensión alimenticia puedan competir por cargos de elección y la previsión de espacios para grupos vulnerables.