Luz Elena Morales presenta segundo informe legislativo; destaca reformas clave para Coahuila

Saltillo
/ 18 febrero 2026
    Luz Elena Morales presenta segundo informe legislativo; destaca reformas clave para Coahuila
    Manolo Jiménez resaltó la coordinación que existe con el Congreso del Estado. OMAR SAUCEDO

La legisladora destacó reformas en seguridad, justicia y apoyo a las familias; gobernador resalta coordinación entre poderes

Ante cientos de asistentes y con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas; del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Miguel Mery Ayup; así como de legisladores, alcaldes y funcionarios estatales, la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, rindió su segundo informe de resultados.

Durante su segundo año como diputada del Distrito 13 y titular del Poder Legislativo local, Morales destacó haber mantenido un Congreso de puertas abiertas a la ciudadanía, así como la colaboración con poderes e instituciones que han derivado en reformas y leyes en beneficio de los coahuilenses.

En materia de seguridad, señaló que se fortaleció el marco normativo con un presupuesto histórico para las instituciones del ramo y reformas como la armonización del delito de extorsión. También se actualizó la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar sus facultades y la prevención del delito.

En el ámbito judicial, informó que se aprobaron reformas para garantizar una transición ordenada en el Poder Judicial, además de la toma de protesta de magistradas, magistrados y personas juzgadoras electas.

En materia electoral, explicó que se realizó una reforma tras mesas de trabajo con especialistas y actores involucrados. Entre los cambios, mencionó campañas más breves, medidas para fortalecer la equidad en la contienda, la restricción para que deudores de pensión alimenticia puedan competir por cargos de elección y la previsión de espacios para grupos vulnerables.

$!Destacó la apertura del Congreso a la ciudadanía y el trabajo coordinado con instituciones y poderes del Estado.
Destacó la apertura del Congreso a la ciudadanía y el trabajo coordinado con instituciones y poderes del Estado. OMAR SAUCEDO

La legisladora indicó que también se derogaron leyes en desuso o desactualizadas, con el objetivo de contar con reglas claras y funcionales. Al referirse al eje de trabajo enfocado en las familias, sostuvo que cada iniciativa debe responder a necesidades concretas. Destacó reformas para fortalecer la atención a la salud mental sin estigmas y con acompañamiento de familias, escuelas y comunidad, así como cambios legales para proteger a niñas, niños y mujeres frente a la violencia digital y en el hogar.

Añadió acciones para reconocer los derechos de las personas adultas mayores y mejorar la atención a quienes enfrentan problemas de adicciones, en coordinación con instituciones de seguridad, Protección Civil, DIF y salud.

En materia ambiental, informó que se reformó el Código Penal para sancionar a quienes provoquen incendios dentro de la ciudad y reforzar la prevención de incendios forestales.

Morales aseguró que el trabajo legislativo se ha realizado con apertura y cercanía, mediante ejercicios de participación juvenil y recorridos en territorio para evaluar la aplicación de las leyes. Señaló que en Saltillo opera una casa de gestión donde se brinda atención psicológica, consultas médicas, asesoría jurídica y medicamentos gratuitos o a bajo costo.

Durante el evento, el gobernador Manolo Jiménez reconoció el trabajo de la diputada y la coordinación entre los tres poderes del Estado.

“Ella tiene muy claro que la mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo. Y hoy Luz Elena le está cumpliendo al Distrito 13”, expresó.

El mandatario destacó el ambiente de respeto y profesionalismo en el Congreso local y afirmó que la colaboración entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha contribuido a la estabilidad y desarrollo de Coahuila.

