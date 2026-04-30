Mantendrá Saltillo uso de microcarpeta para rehabilitar vialidades

El Gobierno de Saltillo continuará aplicando la técnica de microcarpeta en la rehabilitación de vialidades, con el objetivo de agilizar los trabajos y optimizar recursos en el mantenimiento urbano. El director de Obras Públicas, Antonio Nerio Maltos, explicó que este método permite intervenir avenidas con mayor rapidez y a menor costo. “Nos permite ahorrar sustancialmente, tanto en tiempo como en recursos. No es un material que va a durar 10 años, pero sí nos permite 7 u 8 años de mejora”, señaló.

Detalló que este recubrimiento funciona como una capa de protección para el pavimento existente. “Permite proteger la carpeta y evitar que en las juntas de bacheo se vayan haciendo grietas y que se vuelvan a formar baches”, comentó. Indicó que ya se realizaron pruebas con maquinaria especializada, la cual anteriormente solo se había utilizado en autopistas federales y no en zonas urbanas. Como parte de este programa, se contempla intervenir un tramo de 5 mil 400 metros cuadrados en el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre los puentes de Venustiano Carranza y Abasolo-La Fragua. Debido al alto flujo vehicular en la zona, los trabajos se coordinarán con Tránsito y Vialidad para reducir afectaciones. “Lo vamos a programar porque es un área de mucho tráfico”, puntualizó. El funcionario advirtió que las condiciones climáticas influyen en la ejecución. “Si se producen lluvias, definitivamente tenemos que parar para hacer los trabajos bien”, explicó.

No obstante, señaló que las cuadrillas se ajustan para mantener la productividad. “Nos estamos acomodando para poder hacerlo de manera más eficiente”, agregó. En cuanto a otras obras, informó que el puente Cerritos continúa en proceso, en coordinación con el Gobierno del Estado. Actualmente se trabaja en la reubicación de líneas de energía, drenaje y cableado. Finalmente, destacó que algunos trabajos no se detienen pese al clima. “Muchos trabajos se realizan en talleres, sobre todo en estructura metálica, y eso no tiene afectación”, concluyó.

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