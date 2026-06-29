Mantiene Saltillo búsqueda de predio para nuevo relleno sanitario

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    Mantiene Saltillo búsqueda de predio para nuevo relleno sanitario
    Actualmente se habilita una nueva fosa que permitirá extender la vida útil del relleno sanitario existente. OMAR SAUCEDO

La administración municipal aún no encuentra un terreno adecuado para el nuevo sitio de disposición final de residuos

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene vigente la búsqueda de un predio para la construcción de un nuevo relleno sanitario que permita garantizar la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el mediano plazo, informó el director de Servicios Primarios, Aníbal Soberón.

Aunque actualmente la administración trabaja en la habilitación de una nueva fosa dentro del sitio de disposición final existente, el funcionario señaló que la ciudad requiere una solución definitiva para atender el crecimiento en la generación de basura.

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“Definitivamente, el tema de comprar un predio nuevo sigue vigente. Todavía no encontramos un terreno para el nuevo sitio”, explicó.

Soberón indicó que la nueva fosa permitirá extender la vida útil del relleno sanitario por aproximadamente tres años, tiempo durante el cual deberá concretarse la adquisición del nuevo predio y avanzar en el desarrollo del proyecto.

“La nueva fosa nos dará oportunidad de seguir depositando residuos durante los próximos tres años. En ese tiempo tendrá que adquirirse un nuevo predio”, comentó.

El director de Servicios Primarios aclaró que el proceso para poner en operación un nuevo relleno sanitario no se limita a la compra del terreno, ya que implica cumplir con una serie de estudios, autorizaciones y permisos ambientales tanto federales como estatales.

“No solamente es la compra del predio; existe todo un procedimiento para declararlo como sitio de disposición final. Se requieren numerosos permisos a nivel federal y estatal”, explicó.

El funcionario atribuyó la necesidad de un nuevo espacio al acelerado crecimiento urbano y poblacional que registra la región sureste de Coahuila, lo que incrementa la demanda de los servicios públicos y la cantidad de residuos generados diariamente.

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Actualmente, Saltillo recolecta entre 860 y 865 toneladas de basura cada día, cifra que continúa en aumento conforme se expande la ciudad.

“Seguimos creciendo. Hoy se generan alrededor de 860 a 865 toneladas diarias y la ciudad está creciendo muy rápido, al igual que la generación de residuos”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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